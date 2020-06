Ekologiczny i higieniczny materiał wykończeniowy, który pobudza kreatywność designerów. Poznaj Forbo Furniture Linoleum

Wytwarzane z naturalnych surowców, ekologiczne i higieniczne, a przy tym niezwykle trwałe, eleganckie i przyjemne w dotyku – to tylko niektóre cechy linoleum meblowego. Ta unikalna, łatwa w obróbce okładzina meblowa zjednuje sobie coraz szersze grono projektantów wnętrz i designerów.

Historia linoleum liczy ponad 150 lat. Elastyczny z natury materiał, bardzo szybko zaczął być wykorzystywany jako okładzina wykończeniowa do mebli. W równie prosty sposób można go instalować na płaszczyznach poziomych, pionowych, a także na krzywiznach. Jeszcze dziś możemy znaleźć wykończone linoleum biurka, stoły i krzesła z początku XX wieku, w bardzo dobrym stanie. Materiał często pojawia się też w czerpiących z nurtu Bauhausu formach. Ciepła i przyjemna w dotyku, matowa powierzchnia linoleum wykazuje niezwykłą trwałość. Jej dodatkowe, praktyczne atuty to brak odcisków palców, a także właściwości antystatyczne i bakteriostatyczne, a co za tym idzie higieniczność oraz łatwość utrzymania w czystości. Furniture Linoleum Forbo produkowane jest w Holandii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W zgodzie z naturą

Od początku aż do dziś do produkcji linoleum meblowego wykorzystuje się wyłącznie naturalne surowce: olej lniany, mączkę drzewną (uzyskiwaną z odpadu poprodukcyjnego w przemyśle drzewnym), kredę (wapień naturalnie występujący w przyrodzie w dużych ilościach), a także żywicę z odżywiczanych drzew. Utwardzanie oleju lnianego odbywa się w sposób naturalny, w procesie oksydacji pod wpływem ciepła. Produkcja linoleum meblowego Forbo jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Okładzina Furniture Linoleum ulega biodegradacji i nie jest szkodliwa dla środowiska naturalnego.

Forbo Furniture Linoleum to materiał wykończeniowy do wszystkich rodzajów mebli, takich jak biurka, krzesła, taborety, szafy, drzwi, lady czy ścianki działowe. Szeroki wachlarz dostępnych kolorów pozostawia projektantom wiele swobody w kreowaniu charakteru wnętrza. W palecie 21 kolorów linoleum meblowego Forbo, obok ciepłych, naturalnych odcieni nadających wnętrzu przytulnego, gościnnego charakteru znajdziemy też klasyczne unikolory.

Furniture Linoleum pobudza wyobraźnię

Po Furniture Linoleum Forbo sięgają designerzy z całego świata. Linoleum meblowe wykorzystał na przykład Alvar Aalto w swym kultowym projekcie Stool 60 dla fińskiej marki Artek. Produkowany od połowy lat 30. XX wieku stołek 60 oraz jego bliski „kuzyn” Stool E60 dostępne są m. in. w wersji z siedziskiem wykończonym linoleum w różnych kolorach. Do dziś sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie, co plasuje je w gronie najbardziej cenionych produktów w historii designu.

Linoleum Forbo wykorzystywał również ceniony francuski architekt Jean Nouvel, tworząc formy użytkowe do swoich obiektów we współpracy z włoską marką UniFor. Chętnie sięgali po nie także Ronan i Erwan Bouroullec, projektując meble dla marek Hay i Artek.