Fabryka Norblina z nagrodą specjalną Property Design Awards 2022!

Property Design Awards to nie tylko wyróżnienia przyznawane w konkretnych kategoriach, ale również nagrody specjalne. W 2022 roku przyznano takie dwie. Jedna należy do zrewitalizowanej Fabryki Norblina w Warszawie.

W 2021 r. Grupa Capital Park zakończyła rewitalizację Fabryki Norblina, flagowego projektu, który po kilkunastu latach intensywnych prac projektowych, budowlanych i konserwatorskich powrócił na mapę Warszawy.

Realizacja Fabryki Norblina była procesem wieloetapowym, na który składały się niezwykle skomplikowane prace podziemne, instalacyjne, budowlane oraz konserwatorsko – restauratorskie. Rewitalizacji poddanych zostało 9 zabytkowych budynków oraz blisko 50 maszyn (42 urządzenia wpisane do rejestru zabytków), stanowiących ciąg technologiczny dawnej Walcowni Metali Warszawa, w tym ważąca 50 ton zabytkowa prasa hydrauliczna 1000T.

Podczas rewitalizacji przy trzech zabytkowych budynkach odbyły się spektakularne operacje budowlane. Oczy wszystkich zwrócone były na niezwykle rzadko stosowaną relokację jednego z historycznych budynków. Ważący 900 ton relikt tzw. domu fabrycznego Edwarda Luckfielda z powodu konieczności przeprowadzenia praz podziemnych został przesunięty o 15 metrów. Po pięciu miesiącach historyczny budynek powrócił na swoje pierwotne miejsce. Kolejnym niezwykle ciekawym procesem budowlanym było podwieszenie dwóch zabytkowych budynków - dawnego laboratorium mechanicznego oraz hartowni z XIX wieku, które łącznie ważyły 750 ton. Podwieszenie obiektów, które trwało 11 miesięcy zastosowane zostało w celu połączenia starych ścian budynków z nową płytą stropową. Łączny koszt wszystkich prac przy zabytkach Fabryki Norblina wyniósł ponad 87 mln zł.

Odrestaurowane z wielką pieczołowitością zabytkowe maszyny oraz platery będące dziełami sztuki użytkowej, podziwiać będzie można w Muzeum Fabryki Norblina, które już niedługo zaoferuje odwiedzającym cztery ścieżki zwiedzania – Ludzie, Architektura i Budynki, Maszyny i Urządzenia oraz Wyroby. Każda z nich dostępna będzie w trzech wariantach: Rodzina, Turysta i Ekspert. Koncepcja Muzeum jest nietypowa, ponieważ obiekty muzealne zlokalizowane są na całej przestrzeni kompleksu i dzięki temu włączone w życie współczesnego miasta.

- Jestem bardzo wzruszony i zaszczycony tą nagrodą. Odbieram ją w miejscu szczególnym. Kilka lat temu miałem okazję być prelegentem i mówić o tej inwestycji, zapowiadając ją. Cieszę się, że teraz mogę o niej mówić jak o zrealizowanej inwestycji. Pracowaliśmy nad tym projektem 11 lat - można się rzeczywiście zestarzeć! Również to, że Fabryka Norblina otrzymuje nagrodę w Katowicach, gdzie zostało dużo architektury przemysłowej w przeciwieństwie do Warszawy, praktycznie jej pozbawionych, jest wyjątkowe. Z przemysłowej Woli pozostało praktycznie nic. Musieliśmy się zmierzyć z 10 obiektami restauracyjnymi, ale też z ogromnym programem inwestycyjnym. To bardzo duży obiekt. Poszukiwanie równowagi i dialogu nowego programu z istniejącą strukturą, która nie mogłaby zostać zachowana, gdyby została pozostawiona sama sobie, było największym wyzwaniem - zaznaczał Igor Galas, PRC Architekci.