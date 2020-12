Fasada Roku 2020: 5 docenionych projektów

Profesjonalne jury, do którego zaproszono wybitnych, doświadczonych architektów i branżowych ekspertów wybrało najlepsze realizacje fasad budynków w pięciu kategoriach. Poznajcie laureatów polskiej edycji konkursu Fasada Roku 2020.

Kategoria: Budynek jednorodzinny nowy

Naszą podróż rozpoczynamy od niewielkiej miejscowości Biała, oddalonej niespełna 10 km od Częstochowy. To tutaj „zacumowała” Barka Cieślika, uhonorowana tytułem Fasada Roku 2020 w kategorii nowych budynków jednorodzinnych. Dom zaprojektowany przez architekta Daniela Cieślika, właściciela FW Anta Studio Architektoniczne otrzymał nagrodę główną za bardzo dobre wpisanie się bryły budynku w istniejące otoczenie (naturę). Jury doceniło ciekawą formę, uzyskaną przez zastosowanie różnych materiałów oraz interesujące ukształtowanie dachów i ścian, zwracając przy tym uwagę, że pomimo prostych kształtów budynek tworzy przyjazną atmosferę do zamieszkania.

Poza nagrodą główną jury przyznało również dwa równorzędne wyróżnienia. Pierwszym z nich, za „czytelną bryłę” budynku z bogatą tektoniką przesunięć ścian podkreśloną zmianą kolorów, odznaczono prywatny dom jednorodzinny JAK House w Kwirynowie (woj. mazowieckie), za którym stoją biuro projektowe Beczak/Beczak/Architekci oraz Firma budowlano-remontowa Mariusz Sobczyk. Natomiast drugie wyróżnienie wędruje do Woli Kopcowej koło Kielc, gdzie swój adres ma Dom Kopcówki, wysoko oceniony za dobre, proste wpisanie się bryły w otaczającą naturę, wręcz w strukturę lasu, a także za umiejętny dobór zastosowanych materiałów, uwzględniający warunki klimatyczne panujące w lesie. Projekt spod kreski MFA Biuro Architektoniczne Architekt Włodzimierz Tracz urzeczywistnił Zakład Budowlany Stanisław Jaćwiąg.

Kategoria: Budynek wielorodzinny nowy

Aby poznać triumfatora rywalizacji w najliczniej obsadzonej kategorii, w której mierzyło się 136 budynków wielorodzinnych, musimy skierować się na Pomorze, do Gdyni. To w tym mieście, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu znajduje się kameralny kompleks mieszkaniowy Nowe Kolibki autorstwa Virtual City Jakub Bladowski, którego inwestorem i zarazem wykonawcą jest Invest Komfort S.A. Projekt otrzymał nagrodę główną za umiejętne wpisanie się budynku w otaczający krajobraz oraz ciekawe zestawienie wykorzystanych materiałów. Za umiejętne wykorzystanie otaczającej budynki zieleni i odpowiednie gabaryty brył budynków.

Także w tej kategorii jury skorzystało z prawa do przyznania pełnej puli wyróżnień. Przenosimy się zatem do Poznania, gdzie mieści się Rezydencja Chwaliszewo. Projekt opracowany i zrealizowany przez CDF Architekci odznaczono za nawiązanie do zabytkowej części miasta i ciekawe połączenie zastosowanych materiałów Baumit. Z kolei budynek TBS Nowe Żerniki przy ul. Tadeusza Brzozy we Wrocławiu otrzymał wyróżnienie za utrzymanie czystości formy przy pomocy zastosowanej kolorystki, nawiązującej do zabytkowego osiedla WuWa oraz próbę zamknięcia całego kwartału mieszkaniowego. Uwagę oceniających zwróciły także interesujące zamiany struktury budynku, osiągnięte poprzez „wyciągnięcie” balkonów i loggii. Efekt to owoc współpracy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. (inwestora), Major Architekci Wrocław (biuro projektowe) i Pre-Fabrykat Sp. z o.o. (wykonawca).