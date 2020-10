Finał konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza jednak online

15 października o 17:00 podczas spotkania w Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, zaprezentowane zostaną efekty 6-miesięcznej pracy zwycięzców konkursów TEORIA i PRAKTYKA organizowanych przez Fundacja im. Stefana Kuryłowicza. Wydarzenie będzie także transmitowane na żywo za pośrednictwem Facebook'a fundacji.

REKLAMA

15 października br., podczas spotkania w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury, zaprezentowane zostaną efekty sześciomiesięcznej pracy zwycięzców konkursów TEORIA i PRAKTYKA organizowanych przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Rozpocznie się także kolejna odsłona oraz nabór do obu programów Edycji 2020.

„Wieśland, czyli miejska fantazja kryta strzechą” to projekt zespołu tworzonego przez architekta Jana Szeligę oraz socjologa Krzysztofa Janasa. To właśnie ich prace bezprecedensowo wygrały oba konkursy Edycji 2019. Laureaci programów Fundacji nie poprzestali tylko na teoretycznej wizji wiejskiego parku rozrywki przy warszawskim Stadionie Narodowym, zgłoszonej do Konkursu TEORIA, ale także przedstawili koncepcję architektoniczną w programie Stypendium PRAKTYKA. Autorzy zwycięskiego eseju oraz projektu przez ostatnie 6 miesięcy mieli możliwość rozwinięcia wizji i architektonicznego planu – pomysłu na „Wieśland”, dzięki czemu już w połowie października zaprezentowana zostanie dwujęzyczna publikacja poświęcona nowatorskiej idei wiejskiego parku rozrywki w wielkim mieście, a także jego pogłębiona koncepcja architektoniczno-urbanistyczna.

Przypomnijmy, że „Wieśland” zyskał uznanie dwóch niezależnych, eksperckich jury za odważne ujęcie relacji wsi z miastem i próbę wpisania architektury w trudne społeczno–kulturowe wzorce.

Finał konkursów Edycji 2019 odbędzie się 15 października br. o godz. 17:00 w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem Facebook’a Fundacji.