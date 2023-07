Finał projektu Circular Design 4F x Viamoda

4F i Viamoda Szkoła Wyższa zapraszają na wystawę podsumowującą wspólny projekt zawodowy Circular Design 4F x Viamoda. Przez cały rok akademicki 2022/2023 studenci specjalności Projektowanie ubioru i zarządzanie pracowali z ubraniami zebranymi w programie Wear_Fair. Projekt jest częścią strategii 4F Change.

Projekty studentów będzie można zobaczyć na żywo w dniach 17-24 lipca w Westfield Arkadia w Warszawie.

Circular Design 4F x Viamoda to projekt, który został realizowany w ramach strategii 4F Change we współpracy z uczelnią Viamoda Szkoła Wyższa i trwał przez cały rok akademicki 2022/2023. W ramach projektu studenci ze specjalności Projektowanie ubioru i zarządzanie otrzymali od zespołu 4F Change ubrania zebrane w programie Wear_Fair jako materiał wyjściowy do stworzenia nowych produktów. Powstały trzy zespoły projektowe, które zajmowały się całym spektrum działań kreatywnych opartych na wykorzystaniu znoszonej i uszkodzonej odzieży. Hasłem przewodnim dla wszystkich grup było CHANGE FOR THE FUTURE.

Projektowanie z wykorzystaniem odzieży używanej stawia przed projektantem wiele nowych wyzwań. Ilość materiałów i dodatków jest znacznie ograniczona, trzeba również tak pokierować procesem projektowym, aby maksymalnie wykorzystać wybrane asortymenty ograniczając tym samym ilość odpadów. Studenci otrzymali od 4F wiele cennych wskazówek. Projekt pozwolił uczestnikom docenić nie tylko wartość współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, ale także w obrębie poszczególnych zespołów. W trakcie trwania projektu studenci odkryli, że dzięki pracy zespołowej ich kolekcje są o wiele bardziej interesujące, niż gdyby zostały wykonane samodzielnie – mówi Dominika Łukawska-Milczarska, Prorektor VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie.

Wystawa kolekcji w salonie 4F

W dniach 17-24 lipca w Westfield Arkadia w Warszawie odbędzie się wystawa kolekcji zaprojektowanej przez studentów projektu zawodowego Circular Design 4F x Viamoda. Ekspozycja w salonie 4F będzie prezentować kolekcje trzech zespołów projektowych, których zadania odpowiadały poszczególnym obszarom strategii 4F Change.

Zmiana podejścia do projektowania ubrań to ważny kierunek dla przyszłości branży odzieżowej, wynikający ze Strategii Tekstylnej, którą Komisja Europejska ogłosiła w marcu 2022 roku. Marki odzieżowe mają dążyć do ograniczenia zużycia nowych zasobów, a nowe ubrania mają powstawać z tych już istniejących, czy to w wyniku recyclingu „textile-to-textile” czy w procesie np. naprawy lub upcyclingu. Dlatego w naszej współpracy z uczelnią VIAMODA zaproponowaliśmy trzy ścieżki projektowe: upcycle, recycle i repair. Cieszymy się, że młode projektantki i młodzi projektanci podjęli się tego wyzwania i stworzyli unikatowe kolekcje nowych ubrań ze starych, których nie dało się naprawić – mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager OTCF S.A.

Upcycle

Zespół UPCYCLE koncentrował się na formie wybranych ubiorów, tworząc nowe projekty za pomocą technik dekonstrukcji. Ubrania marki 4F zebrane w ramach projektu Wear_Fair stały się punktem wyjściowym do tworzenia nowych, unikalnych i pełnowartościowych produktów.

Kolekcja UPCYCLE powstała w całości z ubrań 4F pochodzących z drugiego obiegu, zebranych w ramach programu Wear_Fair. Nowe ubrania zostały zaprojektowane w duchu aktualnych trendów i wszystkie mają więcej niż jedną funkcję użytkowania. Z niewykorzystanych resztek uszyto dodatkowo torebkę na ramię, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów. Zaprojektowane ubrania są oryginalne i unikatowe, co wyróżnia je na tle dostępnych na rynku „standardowych” produktów. Mają zdolność do deformacji, a do ich zrobienia wykorzystano najbardziej ekologiczne materiały, jakie są, czyli te, które już istnieją.

Recycle

Zespół RECYCLE zajmował się pracą z materiałem i działaniami powierzchniowymi. Odzież z drugiego obiegu marki 4F została pocięta i wykorzystana do stworzenia nowych materiałów za pomocą tkania i dziania. Powstały patchworki, faktury i aplikacje, które stały się punktem wyjścia do zaprojektowania ubiorów.

Kolekcja RECYCLE powstała z uszkodzonych ubrań, które zostały przetworzone na nową, oryginalną odzież. Została zainspirowana Rafą Koralową, która jest narażona na wyginięcie z powodu globalnego ocieplenia, rosnącego poziomu mórz oraz zanieczyszczania wody. Działania grupy miały na celu szerzenie świadomości na ten temat i życie w zgodzie z hasłem „Together we play for the planet. Let's play it fair.” Kolekcja RECYCLE to kolekcja puchówek. Najważniejszym elementem są umieszczone na fragmentach okryć faktury, które powstały z poddanych recyklingowi kurtek 4F.

Repair

Zespół REPAIR stanął przed zadaniem polegającym na wymyśleniu kreatywnych sposobów naprawy ubrań. Projektanci starali się przekuć ślady użytkowania ubrań, takie jak przetarcia, przebarwienia i rozprucia w ich atut, jednocześnie umożliwiając klientom jak najdłuższe użytkowanie.

Kolekcja została zainspirowana jednym z czterech żywiołów – ziemią jako odniesieniem do ekologicznego podejścia w modzie. Kolekcja inspiruje się nie tylko kolorystyką ziemi, ale także występującymi w naturze motywami, takimi jak np. odbite liście na części ubrań. Wszystkie sylwetki tworzą spójną całość nawiązującą do żywiołu ziemi, dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów i ciekawemu sposobowi naprawy uszkodzonych elementów.

W kolekcji Repaired, łącząc różne techniki napraw (zarówno te widoczne, jak i niewidoczne) oraz inspirując się właśnie Matką Ziemią i jej naturalnym pięknem, twórcy chcieli pokazać jak w prosty, ale kreatywny sposób można odratować zużyte ubrania, które teoretycznie nie nadawały się już do noszenia.

Jednocześnie studenci specjalności Komunikacja marki, fotografia i visual branding stworzyli koncepcję komunikacji projektu. Celem grupy było pokazanie etapów pracy nad kolekcjami w mediach społecznościowych oraz na stronie 4F i Viamoda, opracowanie koncepcji sesji zdjęciowej i finalnej prezentacji projektu.