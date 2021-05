Forbo rusza z konkursem dla architektów i projektantów

Forbo organizuje konkurs „0,6 do kwadratu” skierowany do architektów, projektantów, designerów oraz studentów architektury i ASP w Polsce. Głównym zadaniem projektowym jest stworzenie ciekawych i kreatywnych tablic z wykorzystaniem naturalnego materiału Bulletin Board, dzięki którym uczestnik najlepiej przedstawi siebie – swój charakter, zainteresowania, pasje, styl, cele i marzenia.

Bulletin Board jest wytwarzana z naturalnych i odnawialnych surowców. Połączenie żywicy, drobno mielonego korka i utlenionego oleju lnianego sprawia, że jest sprężysta i elastyczna, a także o wiele bardziej trwała niż zwykła tablica korkowa. Jej zaletą jest także to, że się nie kruszy – w tablicę można wbijać pinezki na całą głębokość, produkt ma bardzo mały efekt pamięci. Ponadto Bulletin Board jest higieniczna, nie przyciąga kurzu, ma właściwości bakteriostatyczne, co jest szczególnie istotne w miejscach takich jak placówki edukacyjne czy medyczne. Dodatkową zaletą jest estetyka – Bulletin Board jest dostępna w 15 pięknych kolorach – w palecie znajduje się kilka odcieni szarości, beże, pomarańcze, a także kolor zielony, niebieski i żółty. Tablica jest produkowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Konkurs „0,6 do kwadratu”

Bulletin Board to doskonałe narzędzie do tworzenia moodboardów – tablic inspiracji, które towarzyszą architektom i projektantom wnętrz w ich codziennej pracy. Właśnie do architektów, projektantów, designerów oraz studentów architektury i ASP w Polsce Forbo kieruje swój konkurs „0,6 do kwadratu” – zadaniem jest stworzenie ciekawych i kreatywnych tablic z wykorzystaniem naturalnego materiału Bulletin Board, dzięki którym uczestnik najlepiej przedstawi siebie – swój charakter, zainteresowania, pasje, styl, cele i marzenia. Każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszony w zakładce konkursowej na stronie www.forbo-flooring.pl otrzyma tablicę Bulletin Board o wym. 60 x 60 cm, w wybranym przez siebie kolorze spośród czterech dostępnych. Do stworzenia moodboardu na jej bazie można użyć rozmaitych środków: zdjęć, próbek materiałów, ważnych przedmiotów, pamiątek, symboli – im bardziej kreatywnie, tym lepiej. Zdjęcie tablicy wraz z opisem należy przesłać na adres konkurs@forbo.com.

Zwycięzcę wyłoni znakomite Jury w składzie: prof. Jan Sikora, architekt, wykładowca, właściciel pracowni Sikora Wnętrza (przewodniczący jury), Kamil Białas, redaktor naczelny magazynu whiteMAD i portalu whitemad.pl, Magdalena Federowicz-Boule, prezes i dyrektor kreatywna pracowni Tremend, Agnieszka Gruszczyńska-Hyc, redaktor naczelna magazynów M jak Mieszkanie, Dobre Wnętrze oraz serwisu Urządzamy.pl, dr Szymon Hanczar, architekt, projektant i wykładowca, właściciel Hanczar Studio, Katarzyna Księżopolska, redaktor naczelna portalu MAGAZIF.com, arch. wnętrz Joanna Kulczyńska z pracowni Kulczyński Architekt, fotografka Jola Skóra oraz arch. wnętrz, stylistka i fotografka Anna Olga Chmielewska,które razem tworzą agencję projektową i kreatywną JAM KOLEKTYW oraz arch. Jacek Tryc, właściciel pracowni Jacek Tryc – wnętrza.

Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna 5000 zł netto. Termin nadsyłania prac upływa 30. października 2021 roku.