Fotografują przykłady gdyńskiego modernizmu. Ruszyła jubileuszowa edycja konkursu

Jak informuje portal Gdynia.pl trwa jubileuszowa edycja konkursu Gdyński Modernizm w Obiektywie. Już po raz 10 amatorzy i zawodowcy, pasjonaci fotografii i architektury modernistycznej, stają w szranki i celują lufy swych obiektywów w gdyńskie i światowe perły modernizmu.

Wiele się zmieniło w przestrzeni miejskiej, od kiedy w 2010 roku startował konkurs mający na celu promocję walorów estetyczno-architektonicznych i historycznych Gdyni oraz architektury modernistycznej. Na fotografiach nadsyłanych w pierwszych latach konkursu widać, że wiele obiektów na Gdyńskim Szlaku Modernizmu było w opłakanym stanie. Obdrapane elewacje i zapyziałe klatki schodowe prosiły się o remont, jak pustynia o wodę.

Dziś wiele z tych budynków otrzymało drugą młodość, przywrócono im szlachetne tynki, uzupełniono lastryka, zrekonstruowano balustrady. Duży wpływ miały na to miejskie dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. Tylko w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel bezmała 1.600.000 zł - prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.

Ale można też śmiało powiedzieć, że trwający od 10 lat konkurs na fotografię architektury modernistycznej przyczynił się do wzrostu świadomości mieszkańców, czym jest modernizm, jak wielką wartość ma unikatowy, modernistyczny zespół architektoniczny Śródmieścia Gdyni i że warto o tę architekturę dbać - nie zmieniać jej, a poddawać renowacji.

Z upływem lat pięknieje modernistyczna zabudowa miasta i rośnie poziom prac nadsyłanych na konkurs, a jego archiwum staje się nie tylko kroniką fotografii, ale i zmian zachodzących w Gdyni.

Jubileuszowe zmiany konkursowe

10. edycja konkursu przynosi kilka ważnych zmian. Przede wszystkim wzrosła pula nagród.

I tak organizatorzy (Agencja Rozwoju Gdyni) przewidzieli następujące nagrody:

I Nagroda – 1.500 zł plus zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu (w ubiegłym roku było 1.000 zł);

II Nagroda – 750 zł plus zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu (rok temu 500 zł);

III Nagroda - vouchery o łącznej wartości 300 zł do restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni oraz książka/album o architekturze oraz pamiątki Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Ponadto zostaną przyznane nagrody za wyróżnienia - najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach w formie albumów o modernizmie lub fotograficznych oraz Nagroda Publiczności.

Prace wyróżnionych uczestników konkursu oraz wybrane przez jury, zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz wezmą udział w pokonkursowej wystawie fotograficznej podczas Weekendu Architektury w dniach 27-30 sierpnia 2020, a także w cyklu co najmniej trzech wystaw zbiorowych Gdyńskiego Szlaku Modernizmu w okresie wrzesień 2020 - kwiecień 2021.

Drugą ważną zmianą w regulaminie konkursu jest sposób zgłaszania prac. Można je składać, jak dotychczas za pośrednictwem poczty i osobiście w biurze projektów organizatora (Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., pl Grunwaldzki 2/0.01, 81-372 Gdynia); ale i po raz pierwszy w historii konkursu – elektronicznie za pośrednictwem portalu transferu danych wetransfer.com (bezpłatny transfer do 2 GB) na adres e-mail: konkurs@arg.gdynia.pl.

Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:00.