From the Garden House Roberta Koniecznego z kolejną nagrodą

Po raz kolejny From the Garden House został wyróżniony przez jeden z najbardziej znanych portali architektonicznych na świecie - Archilovers i uzyskał tytuł Best Project 2021.

From the Garden House projektu KWK Promes Roberta Koniecznego zdobywcą tytułu - Archilovers Best Project 2021!

To już kolejne wyróżnienie dla tego budynku, gdyż niedawno został on doceniony przez portal Archello, który również przyznał mu tytuł budynku roku 2021.

Projekt „From The Garden House" był dla architektów z KWK Promes Roberta Koniecznego niecodziennym doświadczeniem. Właściciel przyszedł do nich z gotowym projektem ogrodu, który był już w zaawansowanej realizacji. Brakowało tylko domu. Wydawało im się to wtedy niedorzecznym odwróceniem biegu rzeczy.

Zanim się jednak spotkali, miłośnik przyrody zamienił zupełny ugór w piękną zieloną oazę z jeziorem i płynnie poprowadzoną drogą do miejsca, gdzie miał się znaleźć dom. I te krzywizny, po których lubił się poruszać, zainspirowały architektów.

Parter domu z częścią dzienną stał się ich kontynuacją, wpisując się w otoczenie. Miękkie kształtowanie przyziemia pozwoliło wydzielić podjazd oraz wprowadzić ogród niemalże do wnętrza domu.

Z topograficznie ukształtowanym parterem kontrastuje bryła piętra zamykana okiennicami od strony południowej, zapewniającymi prywatność od strony dojazdu. Te dwie odmienne geometrie łączy miękko wykrojone atrium - zielone serce domu.

Finalnie pomysł właściciela, aby zacząć inwestycję od realizacji ogrodu, okazał się logiczny. W momencie ukończenia budowy domu od razu mógł się cieszyć dorodną zielenią. Aby uzyskać docelową wielkość, rośliny potrzebują więcej czasu niż trwa realizacja domu, a sadzenie wysokich drzew generuje duże koszty. Co więcej, ze względu na transport i konieczność użycia ciężkiego sprzętu, jest to nieekologiczne.

W tym wszystkim, architektom zostało jedynie stworzenie domu wynikającego z ogrodu, czyli From the Garden House.