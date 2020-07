Futur NOW - został już tylko miesiąc na zgłoszenie projektów w konkursie

Tylko do 20 sierpnia br. można nadsyłać projekty w ramach Future NOW - nowej kategorii w międzynarodowym konkursie Tubądzin Design Awards. Jej powstanie było odpowiedzią na zadania jakie stoją przed architekturą w dobie postpandemicznych zmian.

Do tej pory, od początku istnienia konkursu Tubądzin Design Awards zgłoszono do udziału projekty z ponad 40 krajów, w tym tak egzotycznych dla europejskiej tradycji architektonicznej jak Bangladesz, Irak czy Indie. Do dotychczasowych kategorii – Young Power, Everyday Design oraz Unlimited Architecture, dodano czwartą – Future NOW, która jest odpowiedzią na zmieniającą się dynamicznie rzeczywistość i wyzwania przyszłości, z jakimi musimy się mierzyć już dzisiaj.

Kategoria Future NOW skierowana jest do architektów, projektantów i studentów kierunków związanych ze wzornictwem, którzy w swoich pracach przedstawią rozwiązania projektowe dla przestrzeni oddających mobilność pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Tych zarówno publicznych, jak i prywatnych, spełniających wiele funkcji i posiadających możliwości szybkiej adaptacji do bieżących potrzeb ich użytkowników. Od stref coworkingowych do miejsc wspólnego zamieszkania, od kawalerek, które mogą szybko stać się biurem, po przestrzenie publiczne, które pozwalają na poczucie prywatności. Organizatorzy nie postawili przed uczestnikami żadnych granic jeśli chodzi o rodzaj powierzchni projektowej, pod uwagę będzie brana jej funkcjonalność, estetyka oraz realność przyjętych rozwiązań i możliwość ich wdrożenia. Zakończenie konkursu planowane jest na 31 października.

Na zwycięzcę konkursu w kategorii Future NOW czeka nagroda pieniężna w wysokości 1000 euro, wywiad na łamach magazynów White Mad, PRIMA Interior (Ukraina) oraz nagrody specjalne od Grupy Tubądzin. W całym konkursie, oprócz niezwykle atrakcyjnej nagrody głównej (wyjazd do Abu Dhabi lub wycieczka na Islandię), na uczestników czekają wartościowe vouchery od Partnerów konkursu, takich jak firma Grohe, Terma, AQForm i CAD Projekt K&A.