Gdynia doceniona za dostępność przez Komisję Europejską

Jak podaje Gdynia.pl, Gdynia trafiła do finałowej szóstki miast w konkursie Access City Award 2021. Starania miasta o to, by było przyjazne i równo dostępne dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności i wieku, zostały dostrzeżone przez Komisję Europejską - przeczytamy na stronie miasta.

Nagroda Access City Award przyznawana jest od 2010 roku przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Forum Niepełnosprawności (European Disability Forum) i Europejską Platformą Osób Starszych (AGE Platform Europe).

W konkursie wyróżniane są najbardziej przyjazne i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami europejskie miasta, które gwarantują równy dostęp do praw podstawowych, poprawiają jakość życia mieszkańców i zapewniają wszystkim, niezależnie od wieku, mobilności i umiejętności, równy dostęp do wszystkich zasobów i atrakcji miejskich. Promocja najbardziej zaangażowanych w te działania miast jest bardzo ważna, ponieważ aż jedna piąta populacji Unii Europejskiej żyje z jakąś formą niepełnosprawności.

Działania Gdyni zostały dostrzeżone przez Komisję Europejską już po raz trzeci. W 2012 roku miasto otrzymało wyróżnienie w kategorii „transport i związana z nim infrastruktura”, zaś w 2018 roku otrzymaliśmy trzecią nagrodę – Gdynię doceniono za działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Na edycję konkursu Access City Award 2021 zgłoszono 50 miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Wśród sześciu finalistów znalazły się obok Gdyni Poznań, Bremerhaven (Niemcy), Florencja (Włochy), Jönköping (Szwecja) i Komotini (Grecja).

Tegoroczna edycja nagrody Access City Award uwzględnia obecną, kryzysową sytuację na świecie. W związku z nią ustanowiono Nagrodę Specjalną - za dostępność usług publicznych w czasie pandemii.