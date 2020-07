Grant of Colour - trwa konkurs dla studentów, młodych projektantów i architektów

Lipiec i sierpień, to oprócz wakacji, ostatnie dwa miesiące konkursu Grant of Colour skierowanego do młodych projektantów i architektów oraz studentów. Dzięki udostępnionemu przez organizatora konkursu, Studium Kolorów praca nad stworzeniem kolorowych projektów koncepcyjnych jest przemyślana i uzasadniona.

REKLAMA

Studium kolorów, to kompendium wiedzy na temat zastosowania kolorów w przestrzeniach edukacyjno-dydaktycznych. Pomimo przedstawionych schematów zgłaszane do konkursu projekty są różnorodne i niepowtarzalne.

Przed nami ostatnie 2 miesiące trwania konkursu i rozstrzygnięcie, kto z uczestników otrzyma nagrodę główną - Grant of Colour, czyli 4000 zł, kolejne osoby na podium otrzymają 3000 zł i 2000 zł. Dodatkowo wszyscy laureaci wygrywają vouchery o wartości 3000 zł od partnera konkursu - firmy Kinnarps.

Nie zwlekajcie i składajcie swoje projekty, organizator czeka na zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 br.