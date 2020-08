Historia Fabryki Norblina w twórczości grafików. Plakaty ozdobią jej wnętrza

Inicjatywa artystyczna, która odbyła się pod hasłem „A nuż, widelec” to pomysł Fundacji Fabryki Norblina, powołanej przez Grupę Capital Park – inwestora rewitalizacji pofabrycznych terenów na warszawskiej Woli. Artystyczny zryw zakończył się imponującym wynikiem – do Fundacji Fabryki Norblina wpłynęło 301 prac z uczelni artystycznych oraz od niezależnych twórców.

Kontynując wspaniałą tradycję wspierania sztuki i filantropii rodziny Norblinów i Wernerów Fabryka Norblina stała się ponownie inspiracją dla artystów z całej Polski. Poprzez sztukę plakatu i własny wyraz artystyczny na nowo zinterpretowali historię tego zabytkowego miejsca i powstające w niej dzieła sztuki użytkowej.

Inicjatywa artystyczna, która odbyła się pod hasłem „A nuż, widelec” to pomysł Fundacji Fabryki Norblina, powołanej przez Grupę Capital Park – inwestora rewitalizacji pofabrycznych terenów na warszawskiej Woli. Artystyczny zryw zakończył się imponującym wynikiem – do Fundacji Fabryki Norblina wpłynęło 301 prac z uczelni artystycznych oraz od niezależnych twórców, a internauci oddali blisko 2 300 głosów. Jury pod przewodnictwem Marcina Władyki, czołowego polskiego grafika i wykładowcy na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, wyłoniło łącznie siedem najlepszych prac, które zostaną docelowo wyeksponowane w zrewitalizowanym kompleksie.

W pierwszej połowie XX wieku w Zakładach Norblin, Bracia Buch i T. Werner powstawały wspaniałe platery znane w całej ówczesnej Europie, m. in. patery, cukiernice czy pięknie zdobione sztućce sygnowane nazwiskami wielkich artystów, m. in. Jana Kryńskiego, Wojciecha Jastrzębowskiego czy Julii Kejlowej. Teraz norbliniany zostały odkyte na nowo poprzez sztukę, która niezależnie od epoki zawsze znajduje odpowiedni wyraz dla swojego przekazu. Tym razem był to głos młodych polskich artystów grafików. Jury wyłoniło laureatów trzech pierwszych miejsc. Zostali nimi Ambroży Dańko, Patryk Mogilnicki i Filip Zbrzeźniak, którzy otrzymali nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 8 tys., 5 tys. zł i 3 tys. zł. Przyznane zostały także trzy wyróżnienia (Katarzyna Nachman, Marek Gaweł, Tomasz Berezowski) nagrodzone kwotą po 2 500 zł oraz nagroda internautów w wysokości 2 tys. zł, którą otrzymał Piotr Trusik.

- W zgodnej opinii całego Jury poziom prac konkursowych był wysoki. Nadesłane projekty, od strony formalnej, były bardzo zróżnicowane i w znaczącej części prezentowały oryginalne i twórcze podejście do zjawiska. Okazało się, że o przedmiotach z Fabryki Norblina mówić można zarówno sięgając po język historycznie stylizowany, jak i stosując zupełnie współczesne środki wyrazu. Kreatywność znalazła także swoje ujście w warstwie literackiej – poza hasłem konkursu „A nuż, widelec”, pojawiło się kilka ciekawych propozycji sloganów. Byli też i tacy autorzy, którzy zaufali sile i jednoznaczności autonomicznego obrazu –mówi Marcin Władyka, przewodniczący Jury. - Ponieważ żyjemy w kraju o bardzo bogatej tradycji projektowania plakatu oczekiwania związane z konkursami są naturalnie wysokie. Nie zawsze bywają zaspokojone. Tym razem jednak możemy powiedzieć z satysfakcją, że artystyczny cel konkursu został osiągnięty, wyrażając jednocześnie nadzieję, że dostrzeżone przez Jury prace doczekają się godnych publikacji i wchodząc w „krwiobieg” Fabryki Norblina przyczynią się do chwały i sławy ich autorów – dodaje