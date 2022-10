Hotel Crowne Plaza Warsaw doceniony w międzynarodowym konkursie

World Travel Awards, czyli jedne z najbardziej prestiżowych nagród hotelarskich rozdane! Tytuł jest uznawany na całym świecie jako najwyższy znak jakości w branży. Wśród laureatów znalazł się Crowne Plaza Warsaw – The HUB, który zwyciężył w kategorii Poland's Leading Conference Hotel 2022 – najlepszego konferencyjnego hotelu w Polsce.

Nagrody World Travel Awards rozdane. Crowne Plaza Warsaw - The HUB okazał się najlepszym hotelem konferencyjnym w Polsce.

Obiekt zlokalizowany na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie, w swojej kategorii konkurował z siedmioma hotelami z całej Polski – w tym z Wrocławia, Karpacza, Janowa Podlaskiego oraz stolicy. Został nagrodzony nie tylko za najwyższy poziom obsługi i nowoczesne zaplecze technologiczne, ale także za unikalny wystrój wnętrz, gdzie żywe drewno i jasne oświetlenie tworzą jedyny w swoim rodzaju, klasyczny i spokojny klimat.

– To ogromny zaszczyt, że już po niespełna dwóch latach od otwarcia hotelu otrzymujemy tę prestiżową, cenioną na całym świecie nagrodę – mówi Marcin Szymfel, dyrektor generalny Crowne Plaza Warsaw – The HUB. – Jest to tym bardziej wartościowe biorąc pod uwagę moment, w którym obiekt rozpoczął swoją działalność. Był to w zasadzie sam szczyt kryzysu pandemicznego, który w znacznym stopniu wpłynął na całą branżę hotelarską. Wyróżnienie jest dla nas cenne także z tego względu, że zadecydowali o nim goście hotelowi w bezpośrednim głosowaniu. Traktujemy to jako ogromny dowód zaufania oraz motywację do dalszego rozwoju naszej oferty – przekonuje Marcin Szymfel.