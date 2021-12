ibis Styles Sarajevo spod kreski MIXD doceniony za połączenie architektury i sztuki

Hotel ibis Styles Sarajevo został nagrodzony w plebiscycie Art in Architecture. Hotel, którego wnętrza zaprojektowała pracownia MIXD, to idealne miejsce na doświadczenie energicznego klimatu bałkańskiego miasta, w którym miesza się tradycja i nowoczesna kultura z Zachodu oraz Wschodu.

Należący do sieci Accor hotel ibis Styles Sarajevo został zwycięzcą trzeciej edycji prestiżowego konkursu Art in Architecture w kategorii Hotel.

Za projekt wnętrz odpowiada polska pracownia architektoniczna MIXD.

Wystrój hotelu to nietuzinkowa gra kontrastów, nawiązująca do olimpiady zimowej 1984 roku.

We wnętrzach zastaniemy murale autorstwa Karola Banacha i lokalne rękodzieło.

Główną inspiracją projektu wnętrz były zimowe igrzyska olimpijskie 1984 roku – wydarzenie, które mieszkańcy Sarajewa do dziś wspominają z ogromną nostalgią jako okres rozkwitu miasta. We wnętrzach pojawiło się wiele sportowych odniesień – m. in. w postaci murali Karola Banacha – oraz lokalne rękodzieło: dywany, kilimy, meble, miedziane tace.

Art in Architecture Festival - Festiwal Sztuki w Architekturze, to konkurs organizowany przez Fundację Innowacji Społeczno-Kulturalnych. Jego celem jest zachęcenie inwestorów, architektów i architektów wnętrz do współpracy z artystami przy realizacji wystroju wnętrz przez promocję szerszego wprowadzenia sztuki do przestrzeni prywatnej, publicznej i do obiektów komercyjnych.

– ibis Styles Sarajewo doskonale wpisuje się w ideę konkursu – podkreśla Piotr Kalinowski, CEO pracowni MIXD. – Do wnętrz przestrzeni komercyjnego obiektu, jakim jest hotel, udało nam się zaprosić prace artystów i rękodzieło, murale. Dzięki zaufaniu ze strony marki i inwestora, mogliśmy w niezwykle kreatywny sposób zrealizować naszą wizję hotelu inspirowanego igrzyskami olimpijskimi 1984 roku. Bardzo się cieszymy, że projekt został nagrodzony za pokazanie autentycznej i prawdziwej bośniackiej opowieści o nostalgii i budowaniu nowej przyszłości – dodaje.

Nagrodę w imieniu Accor i pracowni MIXD odebrała Sylwia Pawełczyk - Maśluk, Senior Vice-President Talent & Culture Northern Europe w Accor, członek zarządu Accor Services Poland, podkreślając: Accor, niezależnie od marki stawia we wnętrzach hotelowych na wyrazisty design. Ibis Styles daje nam jeszcze więcej przestrzeni do kreatywności. Nagroda upewnia nas, że obraliśmy dobry kierunek. Gratuluję pracowni MIXED za doskonały pomysł i realizację i cieszę się na kolejne wspólne projekty.

Bałkański styl we wnętrzach hotelowych

Hotel ibis Styles Sarajewo został oddany do użytku w kwietniu 2019. Liczący 181 pokoi obiekt powstał z połączenia istniejącego budynku z nowo wybudowanym wieżowcem. Projektanci z MIXD postanowili wykorzystać jak najwięcej elementów nawiązujących do specyfiki Sarajewa: jego architektury, historii, lokalnego rzemiosła. Za kluczowe uznano oddanie wyjątkowego klimatu miasta, gdzie spotykają się islam, katolicyzm i prawosławie, gdzie do dziś na ulicach można znaleźć ślady wojennych zniszczeń, gdzie orientalne kafejki i warsztaty rzemieślników sąsiadują z modnymi butikami i klubami.

W doborze materiałów i kolorystyki znalazło to swoje odzwierciedlenie w dużej ilości surowych, wyeksponowanych instalacji, betonowych ścian w korytarzach i lobby. Połączono je z drewnianymi boazeriami w ciepłych tonacjach i lokalnie tkanymi, wełnianymi dywanami o bogatych kolorach i wzorach. Centralny punkt lobby – szisza bar Chill Cafe – cały wyłożony jest barwnymi kobiercami i urządzony meblami autorstwa lokalnych rzemieślników. Lokalne rękodzieło pojawia się w wielu detalach: np. numery pokoi to ręcznie tkane kilimy, a w restauracji jedną ze ścian zdobi konstelacja ręcznie kutych metalowych tac.

Unikalne hotele z motywem przewodnim