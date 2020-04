Internauci wybrali najpiękniejsze fasady Europy. Sukces polskiej architektury

Trwa plebiscyt Europejska Fasada Roku. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa bowiem w top 10 znalazły się aż 32 projekty z Polski, co jest precedensem w historii konkursu. Co więcej, projekt z naszego kraju zdobył również wyróżnienie internautów.

Sukces polskiej architektury na scenie międzynarodowej – tak w największym skrócie można podsumować rozstrzygnięcie plebiscytu na Europejską Fasadę Roku w ramach Baumit Life Challenge 2020. W TOP 10 wszystkich sześciu kategorii znalazły się łącznie aż 32 obiekty z naszego kraju! To precedens w całej historii konkursu. Ale to nie wszystko! Naszym łupem padło także „wyróżnienie internautów”.

Baumit Life Challenge to konkurs, który co 2 lata wyłania najładniejsze fasady w Europie –wykonane w technologii Baumit – w sześciu kategoriach: „budynek jednorodzinny”, „budynek wielorodzinny”, „budynek niemieszkalny”, „budynek po termomodernizacji”, „budynek zabytkowy po renowacji” oraz „Stunned by Texture”.

Polska dominacja

Tegoroczna edycja zgromadziła na starcie ponad 300 projektów z 25 krajów. Realizacje są oceniane niezależnie – zarówno przez internautów, jak i przez jury. Ci pierwsi dokonali już swojego wyboru, oddając za pośrednictwem oficjalnej strony konkursu blisko 200 000 głosów w okresie od 7 lutego do 15 kwietnia br. Polska ma co świętować – aż 32 z 35 naszych projektów, które zakwalifikowały się do Baumit Life Challenge 2020, zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce! W historii plebiscytu jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by wśród 60 najwyżej ocenionych projektów, więcej niż połowa pochodziła z jednego kraju.

Nasze obiekty zdominowały rywalizację we wszystkich kategoriach konkursowych. W TOP 10 klasyfikacji zameldowało się 5 domów jednorodzinnych, 4 budynki wielorodzinne, 6 budynków niemieszkalnych, 6 budynków po termomodernizacji, 5 budynków historycznych po renowacji oraz 6 budynków z kategorii „Stunned by Texture”, charakteryzujących się zastosowaniem ciekawej, oryginalnej strukturze na elewacji.

To jednak nie koniec. W kategorii budynków jednorodzinnych 1. miejsce – głosem internautów – zajął Forest Kuźnica – dom w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, w powiecie częstochowskim, inspirowany otaczającym go sosnowym lasem, za którego projektem stoi Grupa Verso Deltoid.

Ostatnie karty do odsłonięcia

Przed nami zatem już tylko jedno rozstrzygnięcie w Baumit Life Challenge 2020 – decyzja międzynarodowego jury, które w pierwszym etapie wyłoniło 36 finalistów – po 6 w każdej z 6 kategorii. Wśród nominowanych są 4 projekty z Polski: dom w Konopiskach – Inscribed Konopiskach („budynek jednorodzinny nowy”), Przedszkole nr 43 w Zabrzu („budynek po termomodernizacji”), Muzeum Regionalne w Kozienicach („renowacja historyczna”) i krakowskie osiedle #dobrego 3 („Stunned by Texture”). Trzymajmy zatem mocno kciuki za naszych reprezentantów. Zwycięzca każdej z 6 kategorii zostanie obwołany Europejską Fasadą Roku i otrzyma bonus finansowy w wysokości 3 300 euro.

Dla głównego zwycięzcy Life Challenge (najlepszej z najlepszych fasad) – oprócz prestiżowego tytułu – organizator przewidział dodatkowo nagrodę w postaci 6 600 euro. Jej wysokość, choć może wydawać się niecodzienna, nie jest przypadkowa – nawiązuje bowiem do faktu, że aż 66% każdej elewacji można stworzyć korzystając wyłącznie z produktów Baumit.