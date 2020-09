Inwestycja spod kreski KD Kozikowski Design z prestiżową nagrodą

Kompleks apartamentowo-hotelowy Grano, zlokalizowany na gdańskiej Wyspie Spichrzów, został laureatem w prestiżowym konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Inwestycja została wyróżniona w kategorii „Budowa XXI wieku - obiekty mieszkalne”. Projekt architektoniczny kompleksu Grano opracowała pracownia KD Kozikowski Design. Za wystrój obiektu odpowiadała pracownia Ideograf.

REKLAMA

Inwestycja obejmująca apartamenty Grano Residence oraz Hotel Grano została laureatem w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „Budowa XXI wieku - obiekty mieszkalne”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w 24 edycji Konkursu odbyło się podczas Uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody zostały przyznane w 12 kategoriach „Modernizacja Roku” oraz w czterech kategoriach „Budowa XXI w.”. W tegorocznej edycji Konkursu startowało 460 realizacji z całego kraju. Przed ogłoszeniem wyników Jury wizytowało 76 obiektów zakwalifikowanych do finału.

– Bardzo cieszymy się z przyznanego wyróżnienia. Kompleks Grano to kolejna inwestycja realizowana przez Dekpol na Wyspie Spichrzów. Kiedy patrzę na tę zmieniającą się nie do poznania przestrzeń, czuję osobistą satysfakcję, że nasza firma ma w tym swój udział. A fakt, że stawiamy na dobrą architekturę i tak bardzo dbamy o to, aby realizowane przez nas inwestycje powstawały w poszanowaniu historii tego wyjątkowego miejsca, napawa mnie dumą. To dla nas bardzo ważne, że nasza ciężka praca została doceniona przez ekspertów polskiego rynku nieruchomości – powiedział Dariusz Radtke, Dyrektor ds. Marketingu Dekpol S.A.

Kompleks Grano zlokalizowany jest na Wyspie Spichrzów. To obecnie jedno z najciekawszych miejsc na mapie Gdańska. Na terenie inwestycji znajdowały się mury dawnego spichlerza, którego powstanie datowane jest na przełom XVII i XVIII wieku. Zamiast traktować je jako „przeszkodę”, zdecydowano, że te cenne, historyczne elementy będą stanowiły serce budynku – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pierwszy z nich - monumentalny ceglany mur zachodni - został wykorzystany we wnętrzu lobby i stanowi główny akcent witający mieszkańców i gości kompleksu Grano. Kolejną z części – relikt muru północnego - zaprezentowano na wewnętrznym zielonym dziedzińcu budynku. Dodatkowo architektura kompleksu nawiązuje do dawnej zabudowy Wyspy Spichrzów, dlatego cała inwestycja odwzorowuje swoim kształtem oraz konstrukcją dachu gdańskie spichlerze.

Projekt architektoniczny kompleksu Grano opracowała pracownia Marcina Kozikowskiego – KD Kozikowski Design. Za wyjątkowy wystrój obiektu odpowiadała pracownia Ideograf. Generalnym wykonawcą inwestycji był Dekpol S.A.