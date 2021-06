Jak będzie wyglądał Plac Centralny Osiedla Europejskiego w Gorzowie Wielkopolskim? Konkurs rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie Placu Centralnego Osiedla Europejskiego. Zwycięskie prace studentów Politechniki Poznańskiej posłużą za inspirację do stworzenia projektu wykonawczego.

Konkurs na zagospodarowanie Placu Centralnego Osiedla Europejskiego rozstrzygnięty.

Osiedle Europejskie, to jeden z największych projektów mieszkaniowych realizowanych aktualnie w województwie lubuskim.

Zwycięski projekt przewiduje stworzenie maksymalnej liczby miejsc spotkań mieszkańców oraz bogactwo nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej.

Zwycięska praca i wyróżnione projekty studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej staną się teraz inspiracją do stworzenia projektu wykonawczego.

W marcu tego roku firma Budnex ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Centralnego Osiedla Europejskiego. Do współpracy przy jego przeprowadzeniu deweloper zaprosił Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej.

Na konkurs wpłynęło 46 prac, spośród których wyłoniony został zwycięski projekt. Jego autorkami są Karolina Krakowska i Karolina Sawala. - Ogromnie cieszy nas profesjonalizm i wysoki poziom prac złożonych przez studentów poznańskiej uczelni. Zwycięski projekt wyróżniał się organicznym charakterem zieleni i posadzek. Zawierał też wiele elementów, kluczowych dla nas jako inwestora, w tym stworzenie maksymalnej liczby miejsc spotkań mieszkańców czy bogactwo nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej. Prócz nagrodzenia trzech pierwszych miejsc postanowiliśmy uhonorować jeszcze inne wyróżniające się projekty – mówi Krzysztof Nuckowski, Prezes firmy Budnex. – Wszystkie wyróżnione prace staną się teraz inspiracją do przygotowania projektu wykonawczego zagospodarowania Placu Centralnego. Chcemy wybrać z nich to co najlepsze, tak by każdy z mieszkańców budowanego osiedla znalazł tutaj miejsce dla siebie – dodaje.

Na drugim i trzecim miejscu odpowiednio uplasowały się prace Kamila Kowala i Jakuba Pięty oraz Natalii Junak i Adrianny Kościeszy. Ponadto Jury konkursu wyróżniło dwie spośród złożonych prac oraz przyznało trzy wyróżnienia honorowe. Z nagrodzonymi i wyróżnionymi projektami można zapoznać się na stronach organizatora konkursu. Jak podkreśla deweloper prace nad stworzeniem projektu realizacyjnego już się rozpoczęły.