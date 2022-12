Jak zmieni się stadion Szyca w Poznaniu? To ostatnia szansa na zgłoszenie do konkursu

Dawny stadion im. Edmunda Szyca w Poznaniu oraz przylegające do niego tereny przejdą w przyszłości metamorfozę. Jesienią miasto ogłosiło konkurs na koncepcję urbanistyczną jego zagospodarowania, w ramach którego architekci i urbaniści wskażą, jak wykorzystać drzemiący w tym miejscu potencjał. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać jeszcze tylko przez kilka dni - do 9 grudnia.

Stadion Szyca powstał z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Obecnie obiekt jest zdegradowany, a jego otoczenie zostało zagarnięte przez przyrodę. Poszukując odpowiedzi, jak pogodzić potrzeby mieszkańców z istniejącą tam zielenią, Miasto ogłosiło w październiku dwuetapowy konkurs studialny. W jego ramach architekci, urbaniści i architekci krajobrazu mogą podzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi wykorzystania potencjału tych terenów z uwzględnieniem naturalnych uwarunkowań przyrodniczych.

Obszar konkursu obejmuje kwartał ograniczony ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. M. Żelazka i Dolna Wilda. To tereny stadionu Szyca, byłego targowiska Bema, a także tereny należące do POSiR, Warty Poznań oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

Pula nagród to 190 tys. zł. Każdy uczestnik zakwalifikowany do drugiego etapu ma zagwarantowaną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Na zwycięzcę zaś czeka 100 tys. zł. Przewidziano również drugą i trzecią nagrodę, odpowiednio w wysokości 25 tys. zł i 15 tys. zł.

Uczestnicy otrzymają obszerny materiał wyjściowy obejmujący m.in. waloryzację przyrodniczą stadionu, opinię geotechniczną, stanowisko Komisji Dialogu Obywatelskiego, wcześniejsze społeczne koncepcje zagospodarowania stadionu, jak i raport z konsultacji społecznych z 2012 r. czy rys historyczny. Informacje o konkursie można znaleźć na stronie: www.poznan.pl/architektura.

Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 9 grudnia 2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi prawdopodobnie w drugim kwartale 2023 r.

W sądzie konkursowym zasiadają architekci krajobrazu, architekci, urbaniści, Miejski Konserwator Zabytków oraz rektor AWF. Aby zapewnić głos mieszkańców w pracy nad przyszłością stadionu, do składu jury zostali zaproszeni przedstawiciele Rady Miasta Poznania oraz Rady Osiedla Wilda. Sądowi konkursowemu przewodzić będzie architektka krajobrazu Izabela Małachowska-Coqui.