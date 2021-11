Jakie będą miasta przyszłości? Startuje konkurs dla studentów

Studenci architektury, urbanistyki i designu z Polski i Rumunii mogą wziąć udział w konkursie 2031 NOW_our cities in 10 years organizowanym przez Fundację Globalworth i stowarzyszenie Igloo - Habitat and Architecture.

REKLAMA

Fundacja Globalworth i stowarzyszenie Igloo – Habitat and Architecture ogłaszają międzynarodowy konkurs 2031 NOW_our cities in 10 years dla studentów architektury, urbanistyki i designu z Polski i Rumunii.

Za przekucie swojej wizji w projekt uczestnicy mogą otrzymać nagrody o łącznej wartości 11 000 euro, a także możliwość przedstawienia swoich propozycji w High Tech Learning Center na Uniwersytecie Architektury i Urbanistyki im. Iona Mincu w Bukareszcie oraz ich publikacji w konkursowym katalogu.

Swoje prace można przesyłać do 20 stycznia 2022 r.

Od przyszłych architektów z Polski i Rumunii oczekuje się wizjonerskiego podejścia do kształtowania naszych miast w najbliższej przyszłości. Uczestnicy mają za zadanie opracować wizję urbanistyczną, w której przestrzeń będzie przyjazna zarówno dla jej bezpośrednich użytkowników, jak i lokalnej społeczności. Obszarem do zagospodarowania jest działka o powierzchni 2031 hektarów (20 310 metrów kwadratowych), na której powinny się znaleźć budynki o zróżnicowanym przeznaczeniu, przestrzenie publiczne, parki i infrastruktura, a wszystko to w ramach projektu, który może powstać w 2031 roku.

Zrównoważone i harmonijne miasta oczami studentów

Prace konkursowe będą oceniać rozpoznawalni w świecie architektury członkowie międzynarodowego jury, do którego należą wybitni planiści i urbaniści, światowej sławy architekci oraz przedstawiciele organizatorów: Bruno Andreșoiu, Arjan Dingsté, Dimitris Pergamalis, Krzysztof Ingarden, Jakub Szczęsny i Andrei Șerbescu.

– 2031 NOW_our cities in 10 years to konkurs, w którym podejmujemy kroki w kierunku realizacji zobowiązania, by budować jak najbardziej funkcjonalne, zrównoważone i harmonijne miasta dla środowiska biznesowego i nie tylko. Cieszymy się, że w tym przedsięwzięciu naszym partnerem jest Stowarzyszenie Igloo – Habitat and Architecture, z pomocą którego wspieramy przyszłość architektury w dwóch krajach, w których Globalworth jest liderem rynku biurowego: w Polsce i w Rumunii. Globalworth buduje i zarządza biurowcami, dlatego w codziennej pracy ja oraz moje koleżanki i koledzy jesteśmy świadomi rosnącego znaczenia architektów. To oni nadają kształt naszym domom, biurowcom, miastom i miejscom, w których żyjemy. Mamy nadzieję, że ten międzynarodowy konkurs z prestiżowym jury, które udało się nam zgromadzić, wesprze i umocni przyszłość architektury – mówi Georgiana Iliescu, dyrektor Fundacji Globalworth.