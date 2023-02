Jakie będą nowe wiaty przystankowe w Gdańsku? Rozstrzygnięto konkurs

Projekt koncepcyjny nowej gdańskiej wiaty, której autorem jest „Jacek Ryń Studio” z Gdyni zdobył II nagrodę w konkursie na projekt koncepcyjny nowych wiat na przystanki autobusowe i tramwajowe w Gdańsku.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował o rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego na projekt koncepcyjny nowych wiat na przystanki autobusowe i tramwajowe w Gdańsku.



Na konkurs wpłynęła jedna praca spełniająca wszystkie jego warunki.

Komisja doceniła jej jakość - walory wizualne zaprezentowanego projektu, jak również aspekty funkcjonalne.

Projekt koncepcyjny nowej gdańskiej wiaty, której autorem jest „Jacek Ryń Studio” z Gdyni zdobył II nagrodę w konkursie. Koncepcja zaproponowana przez projektanta stanowi punkt wyjścia dla dalszych prac projektowych, uwzględniających stronę ekonomiczną realizacji koncepcji oraz dobór rozwiązań technicznych dla konkretnych lokalizacji przystanków.

Projekt koncepcyjny nowej gdańskiej wiaty, której autorem jest „Jacek Ryń Studio” z Gdyni, fot. GZDZ

Koncepcyjna wiata jest konstrukcją modułową o szklanych ściankach i płaskim szklanym dachu. Projektant wskazał w swojej pracy dostosowanie dachu do różnych funkcji. Na jego powierzchni istnieje możliwość nasadzenia roślin i stworzenia zielonego przystanku, jak również instalacji paneli fotowoltaicznych. Mogłyby one zostać wykorzystane do ewentualnego zasilania modułu city-light.

Atutem projektu nowej wiaty jest jej dostępność dla osób z niepełnosprawnościami czy opiekunów dzieci w wózkach. Pod zadaszeniem wiaty znalazło się bowiem wystarczająco miejsca dla wózka inwalidzkiego czy dziecięcego. Ponadto rozkład jazdy umieszczono na dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wysokości, a ławki wyposażono w podłokietniki.

W koncepcyjnej wiacie przewidziano także możliwość instalacji dodatkowych elementów informacyjnych, np. czytnika e-papierowego i wyświetlania na nim rozkładów jazdy bądź informacji dla pasażerów.