Jesteśmy dumni z tego projektu! Marek Dunikowski i Dietmar Eberle o inwestycji we Wrocławiu

Po raz drugi krakowska pracownia BE DDJM Architekci sięgnęła po główną nagrodę w konkursie organizowanym przez PFR Nieruchomości S.A. W lutym 2020 roku przedstawili zwycięską koncepcję osiedla przy ul. Ratuszowej w Warszawie, a pod koniec kwietnia ich projekt we Wrocławiu ponownie okazał się najlepszy.

REKLAMA

- Dziś nie ma architektury regionalnej. Architektura jest dobra albo zła, dlatego w ramach międzynarodowego holdingu Baumschlager-Eberle, będąc biurem krakowskim, świetnie się rozumiemy i współpracujemy z pracowniami w szwajcarskim Sankt Gallen czy austriackim Lustenau. Jesteśmy dumni z naszego projektu i szczęśliwi, że został on tak doceniony. To bez wątpienia historyczny konkurs, nie tylko ze względu na urokliwe miejsce i jego znaczenie dla miasta, ale również czas w jakim przyszło nam brać udział w tym konkursie – podkreślił Marek Dunikowski, dyrektor biura BE DDJM.

- Główne idee urbanistyczne BE DDJM dotyczą zapewnienia możliwie największego komfortu dla każdego mieszkańca, w każdym mieszkaniu. Podstawą jest, aby wszystko było dostępne, połączone w przyjazne społeczności, gdzie każdy ma blisko do terenów zielonych. Przyjęta intensywność zabudowy łączy cechy zabudowy śródmiejskiej z cechami charakterystycznymi dla przedmieść. Zdecydowaliśmy się wybrać najlepsze z wartości każdej z nich – intensywność zabudowy śródmiejskiej oraz szeroki dostęp do zieleni – i powiązać je w spójną całość – zaznaczył prof. Dietmar Eberle, architekt z pracowni Bauschlager-Eberle.

Architekci wskazują, że jasna hierarchia i podział przestrzeni publicznych, półpublicznych i półprywatnych sprzyja nawiązywaniu relacji sąsiedzkich, a układ budynków oraz zróżnicowanie ich wysokości zapewnia jak najwięcej otwarć widokowych na park i daje każdemu mieszkańcowi bezpośredni kontakt z terenami zielonymi.

- Nadaliśmy każdemu sąsiedztwu własną tożsamości urbanistyczną, przestrzenną i architektoniczną. Nie przez powtarzalność, tylko przez budowanie indywidualności. To sprawi, że będzie można poczuć się tutaj wyjątkowo – „w domu” – podsumował Eberle.

Pracownia BE DDJM Architekci, czyli założone przez Marka Dunikowskiego biuro, od lutego 2018 roku jest partnerem międzynarodowego holdingu architektonicznego Baumschlager Eberle Architekten, które działa w 12 miastach, m.in. w Wiedniu, Hamburgu, Paryżu, Zurychu, Hongkongu, a także w Krakowie.