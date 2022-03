Już można zgłaszać projekty do Nagrody Roku SARP

Do 6 maja można zgłaszać prace w konkursie Nagroda Roku SARP 2022.

Ruszyła edycja 2022 plebiscytu Nagrody roku SARP, poinformował Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci-autorzy, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:

budynek mieszkalny jednorodzinny,

budynek mieszkalny wielorodzinny,

budynek biurowy, oświaty lub administracji,

budynek kultury,

inny budynek użyteczności publicznej,

przestrzeń publiczna,

architektura w przestrzeni dziedzictwa

Oprócz tego jury wybierze jeden obiekt, który nagrodzi Główną Nagrodą Roku SARP.

Prace do konkursu można zgłaszać do 6 maja 2022 r. (liczy się data doręczenia do siedziby Zarządu Głównego SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 czerwca 2022 r.

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie SARP.