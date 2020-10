Już niebawem prezentacja zwycięzkich prac konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

15 października br., podczas spotkania w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak, zaprezentowane zostaną efekty 6-miesięcznej pracy zwycięzców konkursów Teoria i Praktyka organizowanych przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Rozpocznie się także kolejna odsłona oraz nabór do obu programów Edycji 2020.

REKLAMA

„Wieśland, czyli miejska fantazja kryta strzechą” to projekt zespołu tworzonego przez architekta Jana Szeligę oraz socjologa Krzysztofa Janasa. To właśnie ich prace bezprecedensowo wygrały oba konkursy Edycji 2019. Laureaci programów Fundacji nie poprzestali tylko na teoretycznej wizji wiejskiego parku rozrywki przy warszawskim Stadionie Narodowym, zgłoszonej do Konkursu TEORIA, ale także przedstawili koncepcję architektoniczną w programie Stypendium PRAKTYKA. Autorzy zwycięskiego eseju oraz projektu przez ostatnie 6 miesięcy mieli możliwość rozwinięcia wizji i architektonicznego planu – pomysłu na „Wieśland”, dzięki czemu już w połowie października zaprezentowana zostanie dwujęzyczna publikacja poświęcona nowatorskiej idei wiejskiego parku rozrywki w wielkim mieście, a także jego pogłębiona koncepcja architektoniczno-urbanistyczna.

Przypomnijmy, że „Wieśland” zyskał uznanie dwóch niezależnych, eksperckich jury za odważne ujęcie relacji wsi z miastem i próbę wpisania architektury w trudne społeczno – kulturowe wzorce.

– Stypendium Praktyka umożliwiło nam pogłębienie wątków poruszanych w projekcie Wieśland. Dzięki temu utwierdziliśmy się w pierwotnych intuicjach i mogliśmy rozwinąć projekt. Wierzymy, że Wieśland może być ciekawą prowokacją intelektualną, udowodniając zarazem ukrytą potrzebę̨ ogromnej tęsknoty za sielanką i naturą, jaka podtrzymywana jest w społecznej wyobraźni. Jak się̨ okazuje potrzeba ta nie dość, że jest znacząca, to ujawnia też wiele społecznych i kulturowych zależności. Opracowanie teoretyczne, a następnie możliwość́ pracy nad projektową ilustracją naszej koncepcji, było dla nas fascynującą przygodą, o której opowiemy już niebawem, podczas spotkania w Zodiaku – konstatują Jan Szeliga i Krzysztof Janas.

Finał konkursów Edycji 2019 odbędzie się 15 października br. o godz. 17:00 w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK. Wydarzenie będzie także transmitowane na żywo za pośrednictwem Facebook’a fundacji.

– Realizując programy konkursów zależy nam, aby młodzi ludzie mieli możliwość głośno przemówić i wyrazić swoje stanowisko. Tegoroczni laureaci mają bardzo ciekawe spojrzenie na wiele spraw, potrafią przy tym widzieć o wiele dalej niż ci starsi. Podczas spotkania będzie wiele okazji, by w wyjątkowy sposób odkryć, że architektura jest częścią kultury i fascynującą sztuką, która służy nam wszystkim – mówi prof. Ewa Kuryłowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

Nabór do nowej edycji Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA rozpocznie się już 15 października br. W konkursie mogą̨ brać́ udział architektki i architekci, którzy ukończyli przynajmniej studia I stopnia na uczelniach polskich i zagranicznych, a którzy nie skończyli 40 roku życia. W konkursach mogą wziąć udział także zespoły interdyscyplinarne, maksymalnie trzyosobowe, w których co najmniej jeden z uczestników jest architektem. Rejestracja uczestników odbędzie się za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej Fundacji. Więcej informacji www.fundacja-sk.pl oraz na Facebook’u @fundacjask.