Już w środę poznamy zdobywców Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy

Już 9 grudnia odbędzie się gala Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, podaje UM Warszawa. Uroczystość odbędzie się online, o godz. 15.00 na profilu miasta na Facebooku.

- To już 6. edycja naszego konkursu. Nagradzamy w nim najlepsze budynki, przestrzenie publiczne i wydarzenia. Pandemia wywróciła w tym roku wszystko do góry nogami. Musimy pracować inaczej, w inny sposób korzystać z przestrzeni publicznych i budynków. Wiele planów i projektów inwestycyjnych ulega zmianie. Pandemia dotknęła mocno branżę architektoniczną i inwestycyjną. Rozmawiam z projektantami i inwestorami. Wiem jak to trudny czas dla wszystkich. Dlatego bardzo się cieszę, że będę mógł spotkać się z państwem w dniu święta warszawskiej architektury - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Nagrody przyznane zostaną w sześciu kategoriach:

• Najlepszy budynek użyteczności publicznej

• Najlepszy budynek komercyjny

• Najlepszy obiekt mieszkalny

• Nowe życie budynków

• Najlepsza przestrzeń publiczna

• Najlepsze wydarzenie architektoniczne.

Oprócz tego przyznane zostaną również nagroda Grand Prix oraz Nagroda Mieszkańców, o której przyznaniu decydują mieszkańcy Warszawy w głosowaniu internetowym. Od 2019 roku wręczane są także dwie nagrody specjalne: za rozwiązania proekologiczne oraz za dostępność.