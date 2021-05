Kamienice przy Foksal 13/15 nagrodzone w stołecznym konkursie

Kamienice przy ulicy Foksal 13/15 otrzymały prestiżową nagrodę publiczności w 7. edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

We wtorek przedstawiono laureatów 7. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Jury przydzieliło nagrody w sześciu kategoriach.

Konkurs Architektoniczny o Nagrodę Prezydenta miasta stołecznego Warszawy to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w stolicy. Propagowane są w nim najlepsze inwestycje prywatne i publiczne.

Mieszkańcy stolicy mogli przyznać prestiżową nagrodę specjalną, wybierając projekt, który spośród innych uznali za najbardziej przyczyniający się do tworzenia coraz piękniejszej Warszawy. Na szczególne wyróżnienie warszawiaków zasłużyły wyjątkowe kamienice przy ulicy Foksal 13/15. Ich odbudowa i przywrócenie do dawnej świetności zwyciężyła w plebiscycie mieszkańców otrzymując najwięcej głosów.

– Docenienie naszych starań i nakładów przez warszawiaków, to dla nas, jako inwestora tak trwale związanego ze stolicą szczególna nagroda. To już drugie wyróżnienie naszych projektów przez mieszkańców Warszawy w tym prestiżowym konkursie. Poprzednio wyróżniony został lubiany przez warszawiaków Plac Europejski. Przez ostatnie 14 lat wykonaliśmy wiele starań by położone tuż przy Trakcie Królewskim kamienice powróciły do dawnego blasku i nadały dawny charakter reprezentacyjnej ulicy Foksal. Podziękowania składamy na ręce wszystkich zaangażowanych w tę renowację osób. Dziękujemy za ich ogromny wysiłek i wkład w to, by kamienice Foksal 13/15 były dziś jednym z najcenniejszych zabytków z okresu belle époque w stolicy – powiedział Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco CEE.

Inwestycja zrealizowana przez firmę Ghelamco jest przykładem tego, jak powinno się odnawiać historyczne budynki. Dziś niezwykłe kamienice przy Foksal 13/15, które przez dziesięciolecia były domem wielu wybitnych osobistości ze świata kultury, czy polityki, w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny łączą w sobie niezwykle bogatą historię z nowoczesnymi rozwiązaniami XXI wieku. Na mieszkańców odrestaurowanych, wysokich na 4 metry pałacowych apartamentów czekają w budynku udogodnienia takie jak m.in. panoramiczna winda, siłownia ze SPA, podziemny garaż, taras z widokiem na panoramę Warszawy oraz pokoje gościnne. Do wyłącznej dyspozycji właścicieli pozostaje także konsjerż.