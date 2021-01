Kamila Kurczab zwyciężczynią konkursu Accolade. Ten projekt muralu był najlepszy!

Projekt "Barwna przyszłość dla wszystkich", autorstwa pani Kamila Kurczab zwyciężył w konkursie, który w październiku ubiegłego roku ogłosiła firma Accolade w partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej. Był to konkurs na projekt muralu, który ozdobi ścianę oporową na terenie białostockiej inwestycji, należącej do inwestora.

Organizatorzy otrzymali 42 zgłoszenia, spośród których jury wyłoniło 9 finalistów. Przygotowane projekty okazały się piękną rewią kolorów i form.

–Wykonany przeze mnie projekt muralu miał pokazać, że działalność Accolade kreuje wizjonerską przyszłość. Chciałam przekazać, że podobnie jak Accolade wierzę, że podstawą odpowiedzialnych działań jest idea. Jako temat przewodni projektu wybrałam barwny świat wyobrażeń i fakt, że potencjał do tworzenia kryje się we wszystkim. Accolade moimi oczami to troska o środowisko, ludzi oraz zwierzęta. Możliwość zaangażowania się w ten projekt była dla mnie bardzo ważna, ponieważ otworzyła mi drzwi do świata muralu, co jest absolutnym spełnieniem moich marzeń. O wygranej szczerze mówiąc nawet nie marzyłam, już fakt bycia finalistką był dla mnie ogromnym sukcesem. Mam nadzieję, że wszystko to co miałam na myśli tworząc projekt, zostanie odzwierciedlone i ozdobi ścianę oporową Parku, sprawiając każdego dnia przyjemność tamtejszym pracownikom – mówi Pani Kamila Kurczab.

Wybór zwycięskiej pracy okazał się niezwykle trudny. Wszystkie projekty, które przeszły do etapu głosowania najemców charakteryzowały się niebanalnym podejściem do tematu i wysoką jakością wykonania. Praca pani Kamili wyróżniła się na tle pozostałych projektów świetnym zrozumieniem wartości reprezentowanych przez Accolade oraz feerią doskonale do siebie dopasowanych barw.

–Projekt dostarczony przez panią Kamilę Kurczab pod każdym względem, a zwłaszcza estetycznym wykonany jest bez zarzutu. Przekaz artystyczny jest spójny a dobór barw czyni z projektu świetny materiał na mural. Będzie mi bardzo przyjemnie nadzorować implementację projektu, którą zaczniemy już tej wiosny i mam nadzieję, że efekt końcowy będzie zapierał dech w piersiach’ – mówi muralista, doktor Rafał Roskowiński, przewodniczący konkursowego jury.

–Bardzo się cieszymy, że wybrany projekt jest nie tylko pięknym dziełem sztuki, ale doskonale odzwierciedla wartości mocno zakorzenione w kulturze korporacyjnej Accolade. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność, kreatywność oraz myślenie poza schematami. Muszę przyznać, że ten projekt był jednym z moich ulubionych, dlatego tym bardziej cieszę się, że został wybrany przez najemców. Mural znacznie ożywi ścianę oporową. Gratuluję wygranej w imieniu Accolade i mam nadzieję na dalszy rozwój artystycznych zainteresowań pani Kamili – mówi Dana Kryńska, Head of Marketing & PR, Accolade.

Mural na podstawie zwycięskiego projektu zostanie wykonany już tej wiosny przez grupę studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz przy udziale autora projektu, pod nadzorem dr Roskowińskiego.