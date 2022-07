Katowice w obiektywie. Rusza kolejna edycja konkursu

Startuje kolejna edycja konkursu "Katowice w obiektywie". Tematem przewodnim w tym roku jest śląska tradycja.

Konkurs „Katowice w obiektywie" organizowany jest od trzynastu lat. Od jego pierwszej edycji w zabawę angażuje się Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. Spośród zgłoszonych do konkursu fotografii komisja, złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice i Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, wybierze trzydzieści, z których zostanie przygotowana wystawa w należącej do ZPAF-u Galerii Katowice. Będzie ją można zwiedzać przez cały grudzień.

Trzy prace, które znajdą największe uznanie komisji, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi (dwa pierwsze miejsca odpowiednio 1200 zł i 1000 zł) oraz zaproszeniem do udziału w warsztatach fotograficznych organizowanych przez ZPAF (trzecia nagroda).

Dzięki włączeniu się ZPAF-u do projektu konkurs zyskuje ogromne wsparcie merytoryczne przy ocenie nadesłanych zdjęć i fantastyczną przestrzeń wystawienniczą.

- Jak co roku serdecznie zachęcam do udziału w konkursie. W czerwcu będzie wiele okazji ku temu, by wykonać konkursowe zdjęcie – czy to podczas jubileuszowych wydarzeń związanych z obchodami stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski czy w związku uroczystością Bożego Ciała, obchodzoną w Kościele Katolickim. W końcu też można wybrać się do Muzeum Historii Katowic czy Muzeum Śląskiego, albo na domowym strychu poszukać i sfotografować rodzinne pamiątki. Nie zapominajmy o Nikiszowcu, który sam w sobie jest pomnikiem historii, oraz o innych dzielnicach Katowic – podpowiada Arkadiusz Ławrywianiec, prezes Okręgu Śląskiego ZPAF. - Zachęcałbym też, by zwrócić uwagę na kompozycję zdjęcia, bo oprócz walorów promocyjnych, odnoszących się do Katowic, będziemy oceniali też wartość artystyczną fotografii – dodaje.