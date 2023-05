Katowice w obiektywie. Ruszyła kolejna edycja konkursu fotograficznego

Wystartowała kolejna edycja konkursu „Katowice w obiektywie". Myślą przewodnią w czternastej odsłonie tego popularnego konkursu fotograficznego będzie „Miasto Nauki", co związane jest z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Konkurs "Katowice w obiektywie" co roku cieszy się dużą popularnością. Właśnie wystartowały zgłoszenia do plebiscytu.

- W tym roku na zdjęciach w konkursie „Katowice w obiektywie" chcemy zobaczyć naukę. Zachęcam, by szukać inspiracji w Katowicach, które otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Sam konkurs jest świetną szansą dla amatorów, ale i okazją dla zawodowców, gdyż autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne, a ich prace konkursowe będą częścią kalendarza ściennego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Na zgłoszenia jest czas do października, ale być może trwająca matura, czy też zbliżająca się sesja studencka lub zakończenie roku szkolnego okażą się inspirujące. Jestem przekonany, że w tym roku czeka nas jeszcze sporo okazji do odnalezienia ciekawego kadru, wartego upamiętnienia, a kto wie – może i konkursowej nagrody – zachęca prezydent.

Od pierwszej edycji, w konkurs „Katowice w obiektywie" angażuje się Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. Spośród zgłoszonych do konkursu fotografii komisja, złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice i Okręg Śląski Związku Polskich Artystów Fotografików, wybierze trzydzieści, z których zostanie przygotowana wystawa w należącej do ZPAF-u Galerii Katowice. Będzie ją można oglądać przez cały grudzień.

Trzy prace, które zyskają największe uznanie komisji, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi oraz zaproszeniem do udziału w warsztatach fotograficznych organizowanych przez ZPAF (trzecia nagroda). - Dotychczas w konkursie „Katowice w obiektywie" zachęcaliśmy do przedstawiania przestrzeni miasta w kontekście jego przemiany, kultury i muzyki, działań proekologicznych i rewitalizacyjnych. Proponowaliśmy też spojrzenie na tradycję i naszą ikonę architektoniczną, jaką niewątpliwie jest Spodek – przypomina Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji katowickiego UM.

Dzięki zaangażowaniu ZPAF konkurs zyskuje ogromne wsparcie merytoryczne przy ocenie nadesłanych zdjęć oraz fantastyczną przestrzeń wystawienniczą.

- Jak co roku serdecznie zachęcam do udziału w konkursie. Warto pamiętać, że aspekt nauki to też każdy zwyczajny dzień, kiedy poświęcamy się poznawaniu otaczającego nas świata. W końcu też można wybrać się na spacer i uwiecznić piękne i nowoczesne akademickie budynki – podpowiada Arkadiusz Ławrywianiec, prezes Okręgu Śląskiego ZPAF. - Zachęcałbym też, by zwrócić uwagę na kompozycję zdjęcia, bo oprócz walorów promocyjnych, odnoszących się do Katowic, będziemy oceniali też wartość artystyczną fotografii – dodaje.