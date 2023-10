Katowice znów kuszą Lokalem na Kulturę

Wystartowała XVIII edycja konkursu „Lokal na kulturę" w Katowicach. Konkurs adresowany jest do osób, które mają ciekawe pomysły na uruchomienie działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej w przestrzeni Katowic, a jego celem jest ułatwienie startu takim inicjatywom.

Program „Lokal na Kulturę" to konkurs, który od września 2013 r. organizuje miasto Katowice.

Jego celem jest wspomaganie podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną lub twórczą.

Każdy kto ma ciekawy i twórczy pomysł na inicjatywę związaną z szeroko pojętą kulturą może zgłosić się do konkursu, w którym miasto Katowice wynajmuje wybrane lokale w atrakcyjnych cenach za metr kwadratowy.

W Katowicach ruszył program "Lokal na Kulturę".

– Projekty działające w ramach „Lokalu na kulturę" są dowodem na to, że sprawdza się strategia miasta, by inwestować w kulturę. Kultura w mieście to nie tylko wielkie wydarzenia, koncerty czy instytucje, ale również oddolne inicjatywy mieszkańców, które chętnie wspieramy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jak co roku, jesienią uruchamiamy kolejną edycję dobrze rozpoznawalnego już konkursu, jakim jest „Lokal na kulturę". Podobnie jak w naborze wiosennym proponujemy trzy lokale – wszystkie zlokalizowane w centrum Katowic – dodaje.

Lokalizacja i powierzchnia

Te trzy lokale, to przestrzenie do zaadaptowania pod adresami: al. Korfantego 8, ul. Warszawska 67 i ul. Słowackiego 14. Ich lokalizacja, wielkość i rozkład pomieszczeń dają duże możliwości przyszłym najemcom do adaptacji na działalność kulturalną, artystyczną czy twórczą. Tym razem lokale oferowane w konkursie mają powierzchnię od blisko 67 m2 – ten przy al. Korfantego 8, do ponad 113 m2 - przy ul. Warszawskiej. Natomiast lokal przy ul. Słowackiego 14 ma niecałe 72 m2 powierzchni.

Warunkiem udziału w konkursie, jest przedstawienie koncepcji działalności, wraz z harmonogramem działań i opisem korzyści, jakie przyniesie ona mieszkańcom. Dodatkowo zainteresowani muszą napisać plan remontowo-adaptacyjny oraz określić termin jego realizacji. Wszystko to ma zagwarantować wykorzystanie lokali w sposób twórczy i korzystny dla społeczności miasta.

- Oferenci powinni również przedstawić swoje kwalifikacje zawodowe i dorobek artystyczno-twórczy. Wszystko to ma pomóc w wyborze najlepszych projektów, które zostaną włączone w program Lokal na kulturę. Dopuszcza się prowadzenie w lokalu, w ograniczonym zakresie, działalności innej niż działalność podstawowa, tj. artystyczna, kulturalna lub twórczą, z której uzyskane środki finansowe przeznaczane będą na wspomaganie tej działalności podstawowej. Należy również wpłacić wadium w wysokości 500 zł na każdy lokal, którego dotyczy oferta konkursowa. Nabór do programu trwa do 9 listopada 2023 r. – mówi Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg.

Preferencyjny czynsz

Stawki czynszu dla proponowanych w konkursie lokali to 11,18 zł za m2 w przypadku al. Korfantego i 9,02 zł za m2 za lokal przy ul. Warszawskiej. Natomiast czynsz w przypadku lokalu przy ul. Słowackiego wyniesie 4,68 zł za m2. Wszystkie proponowane lokale usytuowane są na parterach kamienic, w których się znajdują. Przy czym te przy al. Korfantego i ul. Słowackiego usytuowane są we frontowej części budynków. Co ważne, przy dynamicznie rosnących cenach, potencjalni najemcy dostają gwarancję, że stawki te nie ulegną zmianie w ciągu 5 lat od dnia podpisania umowy najmu.