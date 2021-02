Kielce ogłosiły konkurs na logo BO

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Propozycja logo powinna budzić pozytywne skojarzenia oraz nawiązywać do idei budżetu obywatelskiego. Projekt logo powinien uwzględniać możliwość jego wszechstronnego wykorzystania na materiałach promocyjnych, folderach, stronach internetowych oraz tablicach, które będą stosowane do oznakowania projektów realizowanych w ramach KBO.



Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 16 lat i chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Prace można zgłaszać w terminie do 28 lutego br.



Jurorami w konkursie będą mieszkańcy naszego miasta, którzy podczas internetowego głosowania wybiorą najlepszy projekt. Głosowanie potrwa od 4 do 25 marca br., a zwycięzcę poznamy w dniu 29 marca br.

Na autora najlepszego projektu czeka nagroda rzeczowa - tablet graficzny o wartości ok. 3000 zł.