Kolejna edycja konkursu dedykowanego zrównoważonemu budownictwu

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego uruchomiło 13. edycję PLGBC Green Building Awards.

Konkurs ma na celu wyróżnienie zaangażowania uczestników w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Prace oceniane będą zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych.



Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego uruchomiło 13. edycję PLGBC Green Building Awards. Konkurs ma na celu wyróżnienie zaangażowania uczestników w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce. Uczestnicy mogą wysyłać zgłoszenia w 10 kategoriach. Konkurs jest ogólnodostępny, jednoetapowy i bezpłatny. Można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Tegoroczna edycja obejmuje inwestycje budowlane certyfikowane i precertyfikowane/bez certyfikatu, projektowane i zrealizowane na terenie Polski w okresie 06.2021-06.2023 r.

Przygotowano także kategorie obejmujące zabudowy mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, wnętrza oraz modernizacje. Do konkursu można zgłaszać również zrównoważone produkty lub usługi oraz ekologiczne inicjatywy.

W kategorii Najlepszy projekt ekologiczny, swoje projekty mogą wysłać zarówno profesjonaliści, jak i studenci.

Zgłoszenia oceniane są przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe:

• dr inż. Maciej Chrzanowski, Inżynier konstrukcji, Business Development Leader in Construction - Steligence® Resident Poland | CEE Cluster Leader, ArcelorMittal

• Katarzyna Czyżewska, Starszy Konsultant ds. zrównoważonego budownictwa, Sweco Polska

• Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni

• Andrzej Gutowski, ESG & Sustainability Leader, Director, Colliers

• Wiktor Kowalski, Associate, Buro Happold

• Anna Kulińska, Członkini Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, wspólniczka, Line Architekci

• dr inż. arch. Agnieszka Labus, Prezeska, Fundacja Laboratorium Architektury 60+

• Michał Marszałek, Associate, International Well Building Institute IWBI

• Tomasz Pągowski, Projektant, prowadzący programy telewizyjne, współzałożyciel Pągowski Studio,

• dr inż. Przemysław Poszwa, Ekspert programu Climate Leadership UN Environment, Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego, inżynier, naukowiec, edukator, bloger, Eko-logicznie.com

• dr inż. arch. Marta Promińska, Pełnomocniczka Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP ds. Środowiska i Ochrony Klimatu, architektka, urbanistka, Strabag

• dr Monika Szewczyk, Biolog, Ekspertka, Centrum UNEP/GRID - Warszawa

• Veronika Themerson, Center of Excellence Director Environmental at office development business unit in CEE, Skanska

• dr inż. Justyna Tomaszewska, Starszy Konsultant w zespole Sustainability and Economics, Deloitte Advisory

Prace oceniane będą zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych. Pod uwagę brane będą również aspekty społeczne i wszelkie nowatorskie pomysły.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii na stronie konkursu i dosłanie wymaganych załączników drogą elektroniczną.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji PLGBC Green Building Awards odbędzie się 5 października 2023 r. podczas PLGBC Green Building Summit w Warszawie.

Unikalne statuetki dla zwycięzców konkursu zaprojektuje i przygotuje Horizone Graphics.