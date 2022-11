Konkurs dla architektów i projektantów. W centrum projektu kolekcja Mai Ganszyniec

Wystartował konkurs dla architektów i projektantów, którzy mają za zadanie zaprojektowanie wnętrza z płytkami projektu Mai Ganszyniec.

Ceramika Paradyż, polski producent płytek ceramicznych i gresów, inauguruje drugą edycję kreatywnego konkursu „Paradyż Designers”.

Architekci, projektanci wnętrz i studenci powalczą o nagrody o łącznej wartości aż 110 tys. złotych.

Nagrody zostaną one przyznane najlepszym projektom wnętrz z wykorzystaniem kolekcji płytek Neve Creative by Maja Ganszyniec.

Prace oceni dziewięcioosobowe jury pod przewodnictwem projektantki.

Świadome i zrównoważone projektowanie, kreatywne wykorzystanie struktur i kolorów, twórcze podejście do małych formatów, a przede wszystkim indywidualna koncepcja ponadczasowego wnętrza. Wszystko to będą mogli zaprezentować w swoich pracach konkursowych uczestnicy ogłoszonej 9 listopada 2022 roku II edycji „Paradyż Designers”.

Wyzwaniem konkursowym jest stworzenie wnętrza z wykorzystaniem kolekcji Neve Creative by Maja Ganszyniec. fot. mat. prasowe Ceramika Paradyż

Producent płytek ceramicznych tym razem rzuca wyzwanie stworzenia wnętrza z wykorzystaniem Neve Creative by Maja Ganszyniec. To kolekcja bliska idei nowego europejskiego Bauhausu, redefiniująca znane nam dotychczas formy dekoracji. Cechują ją wysublimowane wzornictwo, szlachetność form, kolorystyka, ponadczasowa prostota oraz autorskie struktury. Modułowość tej kolekcji pozwala na łączenie poszczególnych elementów w dowolny sposób, dzięki czemu każdy może urządzić wnętrze tak, jak podpowiada mu wyobraźnia. Z kolei wysoka jakość i minimalistyczne wzornictwo sprzyjają wdrażaniu rozwiązań na lata.

- Neve Creative to kolekcja zbudowana na małym, białym kwadracie. To on jest fundamentem modułowej geometrii, która wraz ze paletą naturalnych kolorów oraz zróżnicowanymi strukturami pozwala tworzyć zindywidualizowane rozwiązania. Ta kolekcja to narzędzie, które oddaję w ręce twórczych osób. Jestem pewna, że zobaczę zaskakujące rozwiązania, odpowiadające wrażliwości i osobistemu spojrzeniu uczestników – mówi Maja Ganszyniec, przewodnicząca jury i autorka kolekcji.

Projektowanie czułe na zmiany

W tym roku „Paradyż Designers” stawia akcent na zrównoważone projektowanie, a tym samym kreowanie wnętrz, które będą służyć przez lata, w myśl idei sustainable living. Promuje podejście do tworzenia architektury wnętrz, która dostrzega i reaguje na zmiany społecznych trendów. Prace konkursowe oceni jury pod przewodnictwem projektantki Mai Ganszyniec.

Organizatorzy konkursu „Paradyż Designers" stawiają na nieszablonowe i twórcze podejście do całego procesu projektowego. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu wizualizacji 3D przedstawiającej aranżację dowolnego wnętrza o powierzchni do 80 m², koniecznie z wykorzystaniem kolekcji Neve Creative oraz opcjonalnie innych płytek podłogowych i ściennych z pełnej oferty marki Paradyż.

W konkursie mogą wziąć udział profesjonaliści wykonujący zawód architekta, architekta wnętrz, projektanta, dekoratora wnętrz oraz studenci wyższych uczelni na kierunku związanym z architekturą, czy też architekturą wnętrz. Każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac. Uczestnicy konkursu będą walczyć o trzy nagrody główne: o wartości 55 tys. zł (w tym nagroda pieniężna 30 tys. zł) za zajęcie pierwszego miejsca, o wartości 25 tys. zł (w tym nagroda pieniężna 20 tys. zł) za zajęcie drugiego miejsca i nagrodę o wartości 15 tys. zł (w tym nagroda pieniężna 10 tys. zł) za zajęcie trzeciego miejsca. Przyznana zostanie także nagroda specjalna w kategorii „Debiut Roku” o wartości 10 tys. zł (w tym nagroda pieniężna 5 tys. zł) oraz 2 wyróżnienia o wartości 2 500 zł każde.

Konkurs rozpoczął się 9 listopada 2022 roku. Zgłoszenia należy przysłać do 17 lutego 2023 roku, a wyniki zostaną ogłoszone 9 marca 2023 roku.