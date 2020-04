Konkurs dla młodych projektantów: zaprojektuj nadwozie elektrycznego pojazdu miejskiego

Triggo to miejski pojazd elektryczny, rozwijany przez polską myśl techniczną. Teraz produkująca go firma ogłosiła konkurs na wizję nadwozia dla młodych projektantów.

Triggo S.A., polska spółka, która opracowała unikatowy w skali świata elektryczny pojazd miejski

- ogłosiła konkurs na wizję nadwozia. Motywacją projektu jest zachęcenie studentów oraz osób wkraczających na rynek pracy do rozwijania umiejętności w czasach pandemii. Autorowi najlepszej pracy firma zaoferuje wygraną pieniężną, a w przypadku szczególnego wyróżnienia się - również zatrudnienie.

Triggo to miejski pojazd elektryczny, rozwijany przez polską myśl techniczną. Dzięki innowacyjnej konstrukcji przedniego zawieszenia o zmiennej geometrii (opatentowanej na głównych rynkach światowych) pozwala oszczędzić czas bezpowrotnie tracony każdego dnia w korkach oraz na poszukiwaniu miejsca parkingowego w zatłoczonym częściach miasta. Triggo posiada dwa tryby jazdy - drogowy, w którym szerokość pojazdu wynosi 148 cm, a prędkość maksymalna to 90 km/h oraz manewrowy - aktywowany za pomocą dedykowanego przycisku na kierownicy, który powoduje złożenie przednich kół w czasie poniżej 2 sekund. Umożliwia to upodobnienie się Triggo szerokością do motocykla (86 cm) i płynne przejechanie przez napotkany korek czy bezproblemowe parkowanie niemalże wszędzie. W trybie manewrowym prędkość maksymalna ograniczona jest do 25 km/h.

Pojazd od początku projektowany jest z myślą wykorzystania w platformach Mobility-as-a-Service odpowiadających wymaganiom stawianym przez mieszkańców dużych miast. Docelowym planem Spółki jest wyposażenie Triggo w moduł autonomii aby oferować kompletne rozwiązanie dopasowane do rynku usług Robo-Taxi (automatycznej taksówki). Konstrukcja pojazdu jest rozwijana przez Triggo S.A. w podwarszawskich Łomiankach.

- Wyszliśmy z inicjatywą Konkursu dla młodych i zdolnych osób w odpowiedzi na niełatwą sytuację na rynku pracy, wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Chcemy zachęcić do rozwoju osobistego, promując edukację w czasach społecznej kwarantanny. Głównym założeniem Konkursu jest zebranie wizji artystycznych na temat Triggo, jesteśmy ciekawi jak pojazd będący naszym życiem codziennym od paru lat mogą widzieć inni. To również okazja do tego, aby wyłonić najbardziej kreatywne i uzdolnione osoby. Autorowi najlepszej pracy zaoferujemy wygraną pieniężną, a w przypadku szczególnego wyróżnienia się - również zatrudnienie. Nie narzucamy żadnych ograniczeń w zakresie techniki ani formy - chętnie poznamy projekty Triggo w wersjach cabrio, cargo, bądź kombi. Wszystkie ciekawe i innowacyjne pomysły będą mile widziane. - mówi Rafał Budweil, Prezes Zarządu i Założyciel Triggo S.A.