Konkurs Fasada Roku: wybierają najlepsze elewacje w Polsce

Popularny konkurs Fasada Roku jest na półmetku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września br.

REKLAMA

Konkurs Fasada Roku 2023 jest już na półmetku.

Do wygrania są prestiżowy tytuł, 10 000 zł i szansa na jeszcze więcej.

Powalczyć o nią mogą architekci, inwestorzy (także prywatni) oraz wykonawcy, którzy do końca września br. zgłoszą do konkursu budynki z elewacją wykończoną kompletną technologią Baumit, zrealizowane w okresie od 1.01.2022 do 30.09.2023.

Celem, przyświecającym organizatorowi jest nagrodzenie budynków korzystnie wpływających na krajobraz polskich miejscowości oraz osób/podmiotów stojących za ich realizacją.

Przypomnijmy, że rywalizacja o miano najlepszej fasady w Polsce wystartowała 1 kwietnia br. Patronują jej Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Kandydaci mierzą się w pięciu kategoriach:

budynek jednorodzinny nowy,

budynek wielorodzinny nowy,

budynek po termomodernizacji,

budynek niemieszkalny nowy

oraz budynek zabytkowy po renowacji.

Celem, przyświecającym organizatorowi jest nagrodzenie budynków korzystnie wpływających na krajobraz polskich miejscowości oraz osób/podmiotów stojących za ich realizacją. Ideą konkursu zaś zwrócenie naszej uwagi na ogromną rolę elewacji w procesie kształtowania scenerii dla naszego życia.

Budynki z całej Polski wchodzą do gry

Na półmetku zgłoszeń wśród uczestników są m.in przedszkole, ośrodek narciarski, centrum nauki, nowe domy i osiedla mieszkalne, a także stare, wyremontowane kamienice. Łącznie blisko 150 realizacji stanęło już do wyścigu, na którego zwycięzcę czeka prestiżowy tytuł „Fasada Roku 2023” i nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Jest coś jeszcze – pewne miejsce w rozgrywce na poziomie międzynarodowym – Baumit Life Challenge 2024.

O tym, które realizacje zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii zdecyduje specjalnie powołane jury konkursowe. W jego skład wchodzą doświadczeni architekci i branżowi eksperci. Obrady zaplanowano w listopadzie br.

3 miesiące na zgłoszenie

Wciąż jeszcze jest dużo czasu, by dołączyć do rywalizacji, pokazać się w prestiżowym gronie i dać sobie szansę na wygraną. Jest na to czas do 30 września br.

Trwa głosowanie internautów

Wcześniej poznamy typowania internautów, którzy do 30 października br. mogą oceniać wszystkich kandydatów. By wziąć udział w głosowaniu wystarczy wejść na stronę konkursu i przyznać dowolnej liczbie obiektów odpowiednią ilość gwiazdek od 1 do 5 – w zależności od tego jak bardzo podoba nam się dana realizacja. Na budynki z najwyższą notą w swojej kategorii czeka specjalny tytuł: "Wyróżnienie Internautów".

Idea konkursu Fasada Roku każdego roku spotyka się z uznaniem środowisk branżowych. W tym roku patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).