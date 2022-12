Konkurs "Miasto - czy idziemy w dobrą stronę?": Dziękujemy za zgłoszenia. Finał na 4 Design Days!

Dziękujemy za zgłoszenia do konkursu fotograficznego „Miasto – czy idziemy w dobrą stronę”. Teraz oceni je Jury. Zwycięska praca na stałe zostanie wyeksponowana we wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kongresowego lub Spodka w Katowicach. Będzie można ją też podziwiać na wystawie w trakcie 4 Design Days 2023.

REKLAMA

Miłośników architektury i fotografii zaprosiliśmy do wzięcia udziału w konkursie foto pod hasłem „Miasto – czy idziemy w dobrą stronę”.

Jak powinniśmy odpowiadać na zmiany klimatyczne, kryzys surowcowy, niepohamowany konsumpcjonizm, nierówności społeczno-ekonomiczne, starzejące się społeczeństwo, bezdomność, epidemie...

Co do powiedzenia mają architekci, designerzy, twórcy przestrzeni miejskiej? Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku? Co jest najważniejsze?

Konkurs fotograficzny „Miasto – czy idziemy w dobrą stronę” pokaże, jak postrzegamy dziś miasto z jego zaletami i wadami.

Z przesłanych zdjęć Jury wybierze najlepsze. Ogłoszenie zwycięzcy podczas 4 Design Days 2023 w MCK w Katowicach.

Zwycięska praca na stałe zostanie wyeksponowana we wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kongresowego lub Spodka w Katowicach.

Praca zwycięska oraz wyróżnione prace zostaną także zaprezentowane na wystawie fotograficznej w trakcie 4 Design Days 2023 (26-29 stycznia 2023 roku).

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

MIASTO – CZY IDZIEMY W DOBRĄ STRONĘ?