Konkurs na koncepcję wystawy stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Mamy zabezpieczone finansowanie dla tego kluczowego dla nas projektu. Czekamy także na podpisanie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie współprowadzenia Muzeum oraz współfinansowania tej inwestycji”, co – mamy nadzieję – wydarzy się już wkrótce. A tymczasem zapraszamy do udziału w konkursie na zaprojektowanie kształtu „serca” nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, bo taką rolę w placówkach muzealnych odgrywają wystawy stałe – podkreślił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Konkurs ogłoszony 31 marca 2023 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Tym samym wszystkie zainteresowane podmioty, z kraju i z zagranicy, mogą zapoznać się z warunkami i zasadami udziału.

"Tym samym wszystkie zainteresowane podmioty, z kraju i z zagranicy, mogą zapoznać się z warunkami i zasadami udziału zamieszczonymi na stronie www.konkurs.wmn.poznan.pl. Zwycięzca konkursu, którego koncepcja zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy, jako najlepsza, stanie przed szansą podpisania umowy na realizację opracowania pełnej dokumentacji projektowej wystawy. Maksymalne wynagrodzenie za realizację tego zadania wynosi 4 000 000 zł Zarówno konkurs, jak i opracowywana dokumentacja projektowa, finansowane są ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Opracowanie dokumentacji uzyskało również wsparcie finansowe w ramach programu Infrastruktura Kultury, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - podano.

Motywem przewodnim, mottem ekspozycji stałej nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, jest hasło: „Na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo”. Nawiązuje ono bezpośrednio do fenomenu historii Poznania i Wielkopolski, pracy organicznej, do wyjątkowej drogi do Niepodległości Wielkopolan, którzy umiłowanie wolności zapisane mają w swoim DNA – mówi Przemysław Terlecki, Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.