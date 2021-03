Konkurs na mural. Galeria Bronowice czeka na oryginalne projekty!

Trwa konkurs na projekt i wykonanie muralu, który ozdobi mur oporowy, okalający krakowską Galerię Bronowice. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda pieniężna.

Ponad 210 m kw. powierzchni muru oporowego, okalającego Galerię Bronowice od strony zjazdu na podziemne parkingi, zyska nowe oblicze. Właśnie trwa konkurs na projekt i wykonanie muralu. Zgłaszane w ramach akcji „Gra o mural” projekty powinny być oryginalne i samodzielne, wykonane specjalnie na ten cel oraz nawiązywać do hasła przewodniego Galerii Bronowice, czyli „Miejsce na Twój Czas”. Do zagospodarowania jest 210 m kw. powierzchni muru znajdującego się nieopodal skate parku. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda pieniężna.

- Zapraszamy wszystkie kreatywne i artystyczne dusze do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie „Gra o mural”. Jest to niezwykła okazja, aby swoim wizjom nadać konkretnego kształtu. Miejsca do zrealizowania koncepcji jest naprawdę sporo, bo aż około 210 m kw. powierzchni! Zachęcamy do zgłaszania swoich prac, tym bardziej, że dla zwycięzcy przewidzieliśmy atrakcyjną nagrodę pieniężną. Przy okazji przypominam także o zapoznaniu się ze szczegółowym regulaminem konkursu na naszej oficjalnej stronie internetowej - mówi Aleksandra Mańka, dyrektor Galerii Bronowice.

Regulamin konkursu „Gra o mural” oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie www.mural.galeriabronowice.pl. Autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się wykonać projekt samodzielnie bądź z ekipą najpóźniej do 10 czerwca.

Galeria Bronowice, „Miejsce na Twój Czas”,to kompleks handlowo-usługowo-rozrywkowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 65 tys. m2. Położony w północnej części Krakowa obiekt stanowi ważne dopełnienie przestrzeni handlowej tej części miasta, stwarzając atrakcyjną ofertę dla klientów. Jedną z cech, wyróżniających architekturę Galerii, jest inspiracja krakowską secesją, w subtelny i wyważony sposób wiążąca styl Młodej Polski z nowoczesnością.

Inwestorem jest Nhood Polska.