Konkurs na osiedle z mieszkaniami miejskimi w warszawskich Włochach

Warszawskie Włochy ogłosiły konkurs na zespół budynków wielorodzinnych z mieszkaniami miejskimi i lokalami usługowymi. Nowe osiedle powstanie przy ul. 1 Sierpnia 30B.

Marlena Happach, architekt miasta: "Ogłaszając konkurs architektoniczny na osiedle z miejskimi mieszkaniami we Włochach stawiamy na atrakcyjność, jakość i funkcjonalność".

Mieszkania od deweloperów są coraz droższe. Zdolność kredytowa maleje, coraz więcej ludzi nie stać na własne, nawet najmniejsze mieszkanie. Dlatego tak ważne są inwestycje miejskie w nowe domy i osiedla – mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Strategia #Warszawa2030 zakłada wygodną lokalność. Stolica chce zachować równowagę między wielkomiejskością i funkcjami stołecznymi, a środowiskiem codziennego życia mieszkańców. Dlatego zespół miejskich budynków przy ul. 1 Sierpnia ma zostać tak zaprojektowany, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do podstawowych usług, miejsc pracy, nauki, wypoczynku oraz kultury i rozrywki.

Lokale usługowe i tereny zielone

Architekci, którzy wezmą udział w konkursie, mają za zadanie przygotować koncepcję całego osiedla. W zespole budynków trzeba rozplanować do 300 mieszkań. W parterach muszą znaleźć się lokale usługowe. Powstanie też garaż podziemny. Projekt powinien też uwzględniać sposób zagospodarowania terenów zieleni.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Do konkursu architektki i architekci mogą się zgłaszać za pośrednictwem platformy zamówień publicznych m.st. Warszawy: https://zamowienia.um.warszawa.pl/.

Wnioski o dopuszczenie do konkursu można składać do 30 stycznia do godz. 16:00. W ten sam sposób – elektronicznie – będą też przyjmowane prace konkursowe. Na przygotowanie prac konkursowych architekci będą mieli minimum 8 tygodni.

Nagrody dla najlepszych

Na nagrody w konkursie miasto przeznaczyło łącznie 100 tysięcy złotych. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 50 tys. zł. Druga nagroda wyniesie 30 tys. zł., a trzecia – 15 tys. zł. Pula na wyróżnienia wynosi 5 tys. zł.

Oprócz nagrody pieniężnej autorzy najlepszej koncepcji zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Jury oceni prace

Wśród członków sądu konkursowego znalazły się m.in. Monika Kryk, zastępczyni burmistrza dzielnicy Włochy i Wanda Stolarska, zastępczyni dyrektorki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP). Funkcję przewodniczącego pełni Zbigniew Maćków, przedstawiciel Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

W sądzie zasiadają także eksperci zewnętrzni i przedstawiciele jednostek miejskich: Daniel Frąc (OW SARP), Błażej Hermanowicz (OW SARP), Danuta Kamińska (BAiPP), Małgorzata Moj (BAiPP), Beata Marczak-Wacławek (Biuro Polityki Lokalowej), Michał Niziński (Urząd Dzielnicy Włochy) i Beata Bejtman-Kuźmienko (Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta).