Konkurs na projekt muralu, który ozdobi ścianę inwestycji w Białymstoku

Inwestor Accolade chcąc zadbać o estetyczny aspekt nowoczesnego, białostockiego Parku, ogłosił konkurs na projekt muralu, który ozdobi część tutejszej ściany oporowej, zmieniając ją w małe dzieło sztuki.

Partnerem konkursu została Politechnika Białostocka. W jury, które wyłoni finałowe prace zasiądzie m.in. Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki. dr inż. arch. Adam Jakimowicz oraz doktor sztuk pięknych Rafał Roskowiński, malarz muralista, założyciel Gdańskiej Szkoły Muralu. Ten ostatni czuwać będzie także nad realizacją muralu wiosną przyszłego roku. Zwycięzcę konkursu w wyniku głosowania wybiorą sami pracownicy Parku, którzy będą oglądać mural na co dzień.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektowanie muralu o tematyce w dowolny sposób nawiązującej do historii lub działalności międzynarodowego inwestora Accolade. Jury spośród zgłoszeń wybierze najlepsze prace, jednak ostateczny wybór będzie należał do najemców białostockiej inwestycji. To oni w drodze głosowania wyłonią zwycięski projekt, za który artysta otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł oraz możliwość udziału w realizacji muralu. Mural zostanie wykonany wiosną przez zespół składający się ze zwycięzcy, studentów Politechniki Białostockiej, a nadzór nad procesem obejmie dr Rafał Roskowiński.

- Bardzo cenimy sobie możliwość wykorzystania praktycznych umiejętności przy tym projekcie. Wierzę, że zarówno dla studentów Politechniki Białostockiej, którzy podejmą się wykonania, jak i zwycięzcy konkursu, malowanie ściany będzie wspaniałym sprawdzianem umiejętności. Bardzo cieszę się, że sztuka będzie obecna w tak, mogłoby się wydawać, nietypowym miejscu i będzie cieszyła oczy najemców i pracowników każdego dnia – mówi dr inż. arch. Adam Jakimowicz z Politechniki Białostocki.