Konkurs „Roca One Design Challenge” rusza już 15 października

Wielkimi krokami zbliża się IV edycja organizowanego przez firmę Roca konkursu „Roca One Day Design Challenge”. W tym roku odbędzie się on 15 października, w formule online. Na młodych projektantów i architektów czeka wyjątkowe wyzwanie zaprojektowania innowacyjnych produktów do przestrzeni łazienkowej oraz atrakcyjne nagrody. Szczegóły zadania dla uczestników zostaną ogłoszone w dniu konkursu, a rejestracja jest otwarta do 14 października.

Kolejne odsłony międzynarodowego, organizowanego cyklicznie od 10 lat, konkursu „Roca One Day Design Challenge” przynoszą emocjonujące zmagania i oryginalne rozwiązania do przestrzeni łazienkowej. W konkursie mogą wziąć udział studenci wzornictwa i architektury, młodzi projektanci i architekci z całego świata. Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa jest wiek – akceptowane są wyłącznie zgłoszenia od osób, które nie ukończyły jeszcze 30 lat.

Wyzwanie konkursowe będzie realizowane w digitalowej formule (każdy będzie mógł pracować z własnego domu czy biura), 15 października br. Zadanie będzie dotyczyło wybranego zagadnienia dotyczącego przestrzeni łazienkowej, a szczegółowe założenia zostaną ogłoszone w dniu konkursu. Uczestnicy będą działać pod presją czasu – na wykonanie projektu jest zaledwie kilka godzin. Każdy z nich będzie mógł projektować sam lub w grupie (max. 2 osobowej). Najważniejszymi kryteriami, którymi będą kierować się członkowie Jury przy ocenie prac będą: oryginalność, design i walory użytkowe koncepcji.

Pierwsza nagroda w IV polskiej edycji konkursu wynosi 1000 EURO, druga – 700 EURO, a trzecia – 400 EURO.

W skład Jury konkursowego „Roca One Day Design Challenge” w Polsce wejdą profesjonaliści oraz osobistości ze świata architektury i designu: dr Jan Kochański – asystent w Pracowni Projektowania Mebla na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, projektant, dr hab. inż. arch. prof. Politechniki Warszawskiej Radosław Achramowicz – kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i projektant oświetlenia, Agnieszka Kalinowska-Sołtys – architekt, Partner i członek zarządu APA Wojciechowski Architekci, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Tomasz Pągowski – charyzmatyczny projektant i prowadzący programy telewizyjne, Joanna Dec-Galuk – dyrektor Marketingu Roca Polska.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 28 października 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Patronat instytucjonalny nad wydarzeniem objęły: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, zaś patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Konkurs zyskał szerokie wsparcie patronów medialnych: Architektura&Biznes, Architektura.info, Architekturadzisiaj.pl, ARCHITEKTURA-Murator, Budujemy Dom, Budujemydom.pl, Czas na Wnętrze, Cztery Kąty, Decoartel.pl, Design/Biznes, designdoc.pl Domosfera.pl, Hometime.pl, InfoArchitekta.pl, Portal MAGAZIF, Pomyslnamieszkanie.pl, Sztuka-wnetrza.pl, Świat Rezydencji Wnętrz&Ogrodów, Weranda.

W 2019 roku konkurs otrzymał prestiżową nagrodę „Red dot” a w 2020 – „If design award”, w kategorii: komunikacja.