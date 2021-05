Koszary napoleońskie Twierdzy Wisłoujście przejdą rewitalizację. Trwa przetarg

Muzeum Gdańska ogłosiło przetarg na rewitalizację zabytkowych koszar napoleońskich Twierdzy Wisłoujście. Głównym zadaniem jest ochrona zabytkowego obiektu i najważniejszych detali architektonicznych. Rewitalizacji zostanie poddana również m.in. otaczająca budynek zieleń.

Planowane przez Muzeum Gdańska prace dotyczą zabytkowego obiektu położonego na Szańcu Wschodnim. Rewitalizacji poddanych zostanie także ponad 2200 metrów kwadratowych powierzchni wokół koszar.

Termin składania ofert mija 4 czerwca 2021 r.

Otwarcie planowane jest na 2022 r.

- Rewitalizacja dawnych koszar napoleońskich to szansa na rozwój Twierdzy Wisłoujście, jednego z gdańskich Pomników Historii RP. To też pierwsza z podjętych prób zagospodarowania terenu poza otwartymi sezonowo fortem oraz wieżą. Od przyszłego roku w zabytkowych koszarach zobaczymy opowieść o przeszłości fortyfikacji. Powstanie tu przestrzeń warsztatowa dla archeologów, a dzięki aplikacjom opartym o technologię rozszerzonej rzeczywistości, będzie można zobaczyć przemiany Twierdzy Wisłoujście na przestrzeni wieków. Obiekt będzie otwarty dla turystów cały rok – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Koszary napoleońskie: historia obiektu

Koszary napoleońskie to ceglany parterowy budynek z poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym o powierzchni ponad 250 metrów kwadratowych. Wybudowano je ok. 1807 r. na fundamentach starszej, nieznanej konstrukcji. Kilkukrotnie przebudowywany obiekt służył jako kwatery dla stacjonującego w fortyfikacji garnizonu, a na początku jego część najpewniej pełniła funkcje stajni.

Przynajmniej od 1945 r. służył jako obiekt mieszkalny. Od lat 70. XX w., gdy obszar Twierdzy opuścili ostatni mieszkańcy, pokryty eternitem zabytek powoli niszczał. W ubiegłych latach został poddany badaniom archeologicznym oraz konserwatorskim.

Prace rewitalizacyjne

W ramach prac wykonawca ma wykonać prace rozbiórkowe, usunąć eternit, wykonać nową więźbę dachową, a następnie położyć nowe dachówki. Zakres prac obejmuje również przygotowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, elektrycznej oraz wykończeniowej.

Głównym zadaniem jest ochrona zabytkowego obiektu i najważniejszych detali architektonicznych. Fundamenty koszar będzie chronić nowa izolacja, a najważniejsze zmiany architektoniczne zostaną podkreślone dzięki pracom konserwatorskim. Koszary zyskają również nową stolarkę okienną i drzwiową, która będzie imitować rozwiązania z okresu XIX wieku.

Rewitalizacji poddanych zostanie także ponad 2200 metrów kwadratowych powierzchni wokół koszar. Ich celem jest przystosowanie obszaru na potrzeby obsługi ruchu turystycznego, np. nowy parking. Rewitalizacji zostanie poddana również otaczająca budynek zieleń.

Partnerzy i budżet

Objęty przetargiem zakres prac zostanie dofinansowany z dotacji celowej Gminy Miasta Gdańsk oraz Unii Europejskiej, w ramach projektu Archaeobalt. Termin składania ofert upływa 4 czerwca o godz. 10:00.

Całkowity koszt realizacji projektu „Laying fixed foundations for innovative Archeotourism – a new „green” Archeoroute in the Southern Baltic Sea Region” wynosi 2 009 568 €, w tym kwota współfinansowania projektu z programu Południowy Bałtyk Interreg finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1 587 442,40 € (79 % kosztów kwalifikowanych). Całkowity budżet przyznany w ramach partnerstwa dla Muzeum Gdańska wynosi 396 751 €, w tym kwota współfinansowania z programu Południowy Bałtyk Interreg finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 337 238,35 € (85% kosztów kwalifikowanych).

Projekt realizuje pięć podmiotów: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Lund (Szwecja), Uniwersytet w Aarhus (Dania), Muzeum Bornholmu (Dania) i Muzeum Gdańska.

Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są na Platformie Zakupowej Muzeum Gdańska.