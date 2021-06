Krakowskie biuro projektu The Design Group walczy o międzynarodową nagrodę

Warszawska pracownia The Design Group otrzymała nominację w międzynarodowym konkursie The International Hotel & Property Awards. „Podwodny” projekt wnętrz biura dla firmy z branży naftowej, TechnipFMC powalczy o nagrodę w kategorii „Global: Lobby/Public Areas”.

Polska pracownia architektoniczna The Design Group, prowadzona przez Konrada Krusiewicza, walczy o zwycięstwo w konkursie The International Hotel & Property Awards.

Plebiscyt organizowany jest on przez wiodący brytyjski magazyn wnętrzarski: „design et al”, nazywany też często „biblią designu”.

Kolejnym etapem konkursu jest głosowanie internautów i to od nich zależy, która realizacja zwycięży.

W konkursie The International Property &Hotel Awards nagradzane są projekty z całego świata. Celem organizatorów jest umożliwienie projektantom i architektom zaprezentowania swoich osiągnięć, ale przede wszystkim przyświeca im idea pokazania szerokiej publiczności designu na światowym poziomie.

W tym roku nominację w międzynarodowym konkursie w kategorii „Global: Lobby/Public Areas” otrzymała warszawska pracownia architektoniczna The Design Group za ich „podwodny” projekt wnętrz biura dla firmy z branży naftowej, TechnipFMC. Jury doceniła architektów przede wszystkim za unikalne połączenie aranżacji wnętrz biura z branżą klienta i stworzenie przestrzeni z charakterem, skoncentrowanej na użytkowniku, funkcjonalnej i intuicyjnej, która wspiera integrację pracowników.

„Podwodne” biuro na czterech piętrach

TechnipFMC to koncern o ogólnoświatowym zasięgu - działa zarówno w zakresie projektów podmorskich, jak i tych odbywających się na powierzchni. Główną ideę projektową nowej siedziby architekci z The Design Group ściśle powiązali z działalnością firmy, dlatego wewnątrz biura zaaranżowali wiele detali nawiązujących do maszyn, narzędzi i materiałów Klienta: przemysłowe lampy, kratownice, kontenery, żółte barierki techniczne czy drzwi kontenerowe z odzysku.



– Klientowi bardzo zależało, aby wygląd nowego biura z jednej strony nawiązywał do architektury innych siedzib koncernu, a z drugiej – wyróżniał się na tle pozostałych. Mając na uwadze tę potrzebę klienta zdecydowaliśmy, by biuro konstrukcyjnie nawiązywało do tego, czym zajmuje się TechnipFMC, czyli wsparciem dla wydobycia surowców z dna morskiego. Wyznaczyliśmy zatem cztery poziomy: piętro pierwsze to przestrzeń podwodna, drugie stanowi lustro wody, trzecie i czwarte to pokłady jednostki pływającej używanej podczas morskich operacji - tłumaczy architekt Konrad Krusiewicz, założyciel The Design Group.

Krakowskie biuro TechnipFMC posiada kilka wyjątkowych rozwiązań stworzonych specjalnie przez architektów The Design Group. Wśród nich z pewnością trzeba wymienić tzw. void, czyli wolną przestrzeń integrującą piętra 2, 3 i 4 oraz połączoną przeszkleniem z piętrem 1. Ten oryginalny pomysł TDG umożliwia patrzenie z pierwszej kondygnacji na pozostałe poziomy biura, niemalże tak, jak możemy obserwować świat będąc pod wodą.