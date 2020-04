Kto zaprojektuje dla PFR Nieruchomości na wrocławskim Zakrzowie? Niebawem poznamy laureatów konkursu

Sześć pracowni: 22ARCHITEKCI, ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska, Artchitecture, B2 Studio, BE DDJM Architekci i Kuryłowicz & Associates walczy o główne nagrody w konkursie organizowanym przez PFR Nieruchomości S.A. Laureatów konkursu poznamy już 30 kwietnia.

Pracownie, które przeszły do drugiego etapu konkursu, 17 kwietnia złożyły swoje projekty – teraz ocenia je sąd konkursowy. Na czele składu sędziowskiego stoi dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Bolesław Stelmach. Złożone projekty oceniają także przedstawiciele Urzędu Miasta we Wrocławiu, członkowie wrocławskiego oddziału SARP, eksperci Polskiego Holdingu Nieruchomości i spółki PFR Nieruchomości. Pula nagród w konkursie wynosi 245 tys. złotych, ponadto laureat głównej nagrody otrzyma zaproszenie do negocjacji dotyczących wykonania dokumentacji projektowej wrocławskiego osiedla.

Zgodnie z założeniami na terenie przy ul. Zatorskiej, zakupionym od Polskiego Holdingu Nieruchomości, powstanie zabudowa o zróżnicowanej wysokości (od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej) z minimum 1102 mieszkaniami i usługami na parterach budynków. Przyszli najemcy będą mieli do dyspozycji 648 miejsca parkingowe w garażu podziemnym oraz 641 miejsc naziemnych. Na terenie osiedla przewidziany jest plac zabaw dla dzieci oraz tereny zielone.

Inwestycja zlokalizowana jest w Zakrzowie, czyli w północno-wschodniej części Wrocławia przy trasie wylotowej w kierunku Warszawy. Jest to dynamicznie rozwijający się rejon miasta, który ma już dobrze rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną i społeczną. W promieniu kilometra od planowanego osiedla znajdują się sklepy, apteka, poczta, przychodnia, przedszkole i szkoła podstawowa.

Osiedle przy ul. Zatorskiej to nie jedyna inwestycja realizowana przez spółkę PFR Nieruchomości we Wrocławiu. W trakcie projektowania jest także osiedle przy ul. Kolejowej. Odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji krakowska pracownia B2 Studio planuje złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę już w 3 kwartale tego roku.