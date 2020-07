Kto zaprojektuje nowy zespół szkolno-przedszkolny na poznańskim Strzeszynie?

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na zaprojektowanie nowego zespołu szkolno-przedszkolnego na Strzeszynie, wraz z układem drogowym i bazą sportową. Obiekt stanie w rejonie ulic Rostworowskiego, Karskiego i Fieldorfa.

- Obiekt będzie liczył 40 oddziałów szkolnych i 10 przedszkolnych wraz z zapleczem sportowym. Strzeszyn od lat dynamicznie się rozwija. Nowa szkołą i przedszkole są tam bardzo potrzebne. Zakładamy, iż prace inwestycyjne będą mogły rozpocząć się w 2022 roku i potrwają ok. 2 lata. Będzie to największa inwestycja oświatowa w tej kadencji samorządu, a zarazem kontynuacja dotychczasowej polityki Miasta na rzecz podnoszenia jakości infrastruktury oświatowej - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Działka, na której ma stanąć szkoła, należała do Skarbu Państwa (początkowo jej właścicielem była Agencja Mienia Wojskowego, w 2019 r. przejął ją Krajowy Zasób Nieruchomości). Władze Poznania starały się o przekazanie nieruchomości od kilku lat. Bez prawa do nich Miasto nie mogło rozpocząć przygotowań do budowy nowej szkoły. Na początku marca odbyło się spotkanie z wiceministrem rozwoju, wojewodą wielkopolskim i przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wypracowano stanowisko, w ramach którego KZN nieodpłatnie przekazało na rzecz Miasta Poznania nieruchomości położone na Strzeszynie.

- Miasto od dawna czyniło starania na rzecz pozyskania gruntu od Skarbu Państwa. Pozwoliło to na budowę szkoły i przedszkola, co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Sprawa ta jest na etapie finalizacji pomiędzy Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami a Krajowym Zasobem Nieruchomości - tłumaczy Mariusz Wiśniewski.

Przetarg ogłoszony przez PIM obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy szkoły i przedszkola, a także zaprojektowanie sieci wodno-kanalizacyjnej i niezbędnego układu drogowego, umożliwiającego dojazd do obiektu. Termin na złożenie wniosków mija 16 lipca. Wykonawca wyłoniony w przetargu od czasu podpisania umowy będzie miał ponad rok (470 dni) na stworzenie projektu.