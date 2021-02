Laufen zaprasza do zaprojektowania swojej ekspozycji. Trwa konkurs dla architektów i projektantów

Marka łazienkowa Laufen, znana ze współpracy ze światowej sławy ikonami designu, zaprasza do udziału w konkursie na projekt ekspozycji. Plebiscyt jest skierowany do architektów i projektantów wnętrz.

REKLAMA

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie ekspozycji marki Laufen z udziałem kolekcji The New Classic, Kartell by Laufen, Sonar lub Val.

Zgłaszane prace konkursowe mogą być wykonane przy użyciu dowolnego oprogramowania komputerowego, w dowolnym programie graficznym 3D. Zalecany format to: maksymalnie trzy arkusze formatu A3, 300 dpi, PDF, które powinny zawierać: tytuł projektu, obraz projektu, opis projektu (maksymalnie 150 słów, min. rozmiar fontu 24 pkt), maks 1500 kb, wwa pliki JPG. 300 dpi, o wymiarach 1280x720 px i 3508x2480 px.

Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody:

I miejsce:

Bon o wartości 3.000 zł do Apple Store oraz

- Ceramiczne lustro z podświetleniem LED, SaphirKeramik (H4060700850001) o wartości 2.900 zł netto

II miejsce:

Bon o wartości 2.000 zł do Apple Store oraz

- Półka ceramiczna SaphirKeramik (H8778510000001) o wartości 600 zł netto

- Pojemnik na szczoteczki do zębów, ceramiczny SaphirKeramik, mocowanie ścienne (H8738540000001) o wartości 400 zł netto

- Mydelniczka ścienna, ceramiczna SaphirKeramik o wartości 400 zł netto

III miejsce:

Bon o wartości 1.000 zł do Apple Store oraz

- Pojemnik na szczoteczki do zębów, ceramiczny SaphirKeramik, mocowanie ścienne (H8738540000001) o wartości 400 zł netto

- Mydelniczka ścienna, ceramiczna SaphirKeramik o wartości 400 zł netto

Konkurs trwa do 28 lutego 2021, a ogłoszenie wyników zaplanowano na 16 marca 2021 r.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać za pośrednictwem: landing.freshmail.io/a3ckofsqp6/LaufenKonkurs-7

Projekty oraz zapytania w sprawie konkursu można kierować na maila: klaudia.baczek@pl.roca.com.