Linoleum od nowa. Trwa konkurs dla projektantów i architektów

W lutym tego roku marka Forbo Flooring Polska ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs na projekt lub realizację z użyciem linoleum meblowego. Konkurs skierowany jest do architektów, projektantów, studentów architektury i Akademii Sztuk Pięknych, którzy swoje prace mogą zgłaszać w kategorii Najlepszy Projekt, oraz do stolarzy, wykonawców, producentów mebli, których zgłoszenia będą oceniane w kategorii Najlepsze Wykonanie. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 31 października.

W jury konkursu zasiądą przedstawiciele świata designu i architektury. Przewodniczącym jest arch. Jacek Tryc, w ocenie prac wspierać go będą: arch. Jan Sikora, projektanci Tomasz Augustyniak i Szymon Hanczar, a także Katarzyna Borkowska i Tomasz Pydo z pracowni Kabo & Pydo, Marta Niemywska-Grynasz i Dawid Grynasz z Grynasz Studio oraz Dominika Zielińska z biura Workplace. Wśród jurorów zasiądą także przedstawiciele mediów wnętrzarskich.

Na zwycięzców w każdej kategorii czeka nagroda główna: 5 tys. złotych, a także wsparcie medialne i publikacje w prasie. – Polska jest w czołówce producentów mebli w Europie. Mamy wielu doświadczonych projektantów form przemysłowych i architektów wnętrz, którzy znają się doskonale na projektowaniu mebli. Jestem przekonany, że nadesłane prace zaskoczą innowacyjnością i pięknem form – mówi przewodniczący jury, arch. Jacek Tryc. Na co będzie zwracała uwagę komisja oceniająca pracę? – Ważna będzie współczesna reinterpretacja materiału. Linoleum jest znane, ale kojarzone z meblami powstałymi w ubiegłych dziesięcioleciach. Trzeba je trochę odczarować, tak jak to miało miejsce w przypadku lastryko, które wróciło po latach do łask projektantów. Nie chodzi o nowe zastosowanie, ale o nowy pomysł na łączenie z drewnem, ze stalą i innymi materiałami – mówi Jan Sikora, architekt wnętrz i profesor ASP w Gdańsku. – Interesuje mnie to, czy projekt jest przemyślany nie tylko pod kątem tego jak wygląda, do czego służy, jak funkcjonuje. Interesuje mnie produkt zaprojektowany razem z całym cyklem jego życia, tak aby mógł być w ciągłym obiegu zamkniętym, również jako materiał – dodaje Dominika Zielińska ze studia architektonicznego Workplace.

Linoleum jest w pełni naturalnym i biodegradowalnym materiałem. Do jego wytwarzania wykorzystuje się olej lniany, mączkę drzewną, kredę oraz żywicę z odżywiczanych drzew. Produkcja jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a samo linoleum jest bezpieczne dla środowiska. Naturalne pochodzenie to nie jedyny atut tego materiału – linoleum meblowe Forbo jest trwałe, giętkie, wodoodporne, bakteriostatyczne i łatwo utrzymać je w czystości, w związku z czym sprawdza się na wielu powierzchniach, takich jak blaty biurek czy stołów, fronty szaf i komód czy siedziska i oparcia krzeseł.