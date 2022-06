Łódzcy studenci ASP projektują wnętrza inwestycji Okam

Firma Okam nawiązała współpracę z Instytutem Architektury Wnętrz łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Studenci przygotują aranżacje mieszkań na powstającej w centrum Łodzi Strefie Progress.

Okam zaprosił studentów łódzkiej ASP do współpracy przy inwestycji Strefa Progress.

Do konkursu Okam zgłosiło się 14 studentów Instytutu Architektury Wnętrz ASP.

Ich zadaniem jest przeanalizowanie jednego z trzech rzutów mieszkań - 1, 2 i 3-pokojowych, a następnie przygotowanie dla niego propozycji układu funkcjonalno-przestrzennego.

Studenci przy tworzeniu aranżacji mogą wziąć pod uwagę funkcjonalność, aktualne trendy, a także potencjalne oczekiwania przyszłych najemców. W ramach indywidualnych pomysłów w projektach mogą uwzględnić na przykład rozkład mebli czy rozplanować oświetlenie.

Strefa Progress to inwestycja dedykowana przede wszystkim młodym ludziom – aktywnym, żyjącym z pasją, szukającym work-life balance. Dlatego zależy nam bardzo na bliższym poznaniu ich potrzeb. Głos młodego pokolenia, które w znacznej części zamieszka w kompleksie, jest dla nas niezwykle ważny i jesteśmy przekonani, będzie stanowić - dla nas jak i przyszłych mieszkańców łódzkiej inwestycji - znaczącą inspirację - zaznacza Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Termin zgłaszania prac minie we wrześniu br. Z kolei ogłoszenie wyników i przekazanie nagród zwycięzcom planowane jest na październik. Przewidziane są nagrody finansowe, główne oraz wyróżnienia w każdej z trzech kategorii (mieszkanie 1,2,3-pokojowe). W skład jury wejdą przedstawiciele OKAM oraz łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

Miejsce do życia

- Łódzka Akademia Sztuk Pięknych to jedna z najlepszych polskich uczelni, także jeśli chodzi o kierunki architektoniczne. Jesteśmy niezwykle ciekawi efektów prac studentów w zakresie jak najbardziej optymalnego dostosowania przestrzeni mieszkaniowej do życia. Zależy nam bowiem, aby Strefa PROGRESS nie była zwykłym miejscem do mieszkania, ale miejsce do życia, także przestrzenią do odpoczynku, spotkań z najbliższymi czy pracy, aby przyszli mieszkańcy czerpali radość z tego miejsca. Trzymamy za wszystkich mocno kciuki - podkreśla Katarzyna Lewoc, dyrektor łódzkiego oddziału OKAM Capital.

Najlepsze projekty zostaną udostępnione jako inspiracje zainteresowanym przyszłym nabywcom mieszkań w Strefie Progress.