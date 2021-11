Małopolska Chata Podcieniowa zdobywa German Design Award

Małopolska Chata Podcieniowa zaprojektowana przez BXB studio została nagrodzona w prestiżowym konkursie German Design Awards 2022.

Małopolska Chata Podcieniowa od BXB studio to jedyny dom jednorodzinny z Polski nagrodzony w prestiżowym konkursie German Design Awards 2022.

Organizatorzy German Design Award docenili unikalne nawiązanie do lokalnej tradycji, nowatorski design oraz zrównoważoną, proekologiczną strukturę budynku dostosowaną do kontekstu miejsca i lokalnego klimatu.

Okrzyknięty niedawno najpiękniejszym domem świata przez Global Architecture Design Awards, a dziś nagrodzony w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów projektowych na świecie German Design Awards budynek to dzieło polskiego architekta - Bogusława Barnasia, który jest absolwentem niemieckiej uczelni architektonicznej - FH Muenster oraz Politechniki Krakowskiej.

Niemiecka Rada Wzornictwa co roku wyróżnia nowatorskie projekty wyznaczające trendy w designie i architekturze. W tej edycji konkursu nagroda German Design Award 2022 Special powędrowała w ręce polskiego architekta Bogusława Barnasia z pracowni BXB studio za projekt Małopolskiej Chaty Podcieniowej.

- Jest to dla mnie nagroda szczególna i sentymentalna, bo przybywa do mnie z kraju, w którym kiedyś mieszkałem i studiowałem. Dziś w BXB studio realizujemy projekty w różnych krajach, w szczególności w Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy właśnie w Niemczech, gdzie powstaje pierwszy dom pracowni BXB studio - tym razem zakorzeniony w kulturze Nadrenii Północnej-Westfalii. Mam nadzieje, że ta nagroda jeszcze bardziej przyczyni się do popularyzacji mojej twórczości i polskiej myśli projektowej u naszych zachodnich sąsiadów - mówi Bogusław Barnaś, autor Małopolskiej Chaty Podcieniowej.

Organizatorzy German Design Award postanowili nagrodzić ten niezwykły dom za unikalne nawiązanie do lokalnej tradycji, nowatorski design oraz zrównoważoną, proekologiczną strukturę budynku dostosowaną do kontekstu miejsca i lokalnego klimatu.

- Małopolska Chata Podcieniowa to dom designerski ale jednocześnie trwały i ponadczasowy, bo zakorzeniony w tradycji. Wierzymy w BXB studio, że dzięki temu jest on czymś więcej niż tylko nowoczesnym budynkiem - podkreśla Bogusław Barnaś.