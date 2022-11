Miasto - czy idziemy w dobrą stronę? Weź udział w konkursie fotograficznym na 4 Design Days

Miłośników architektury i fotografii zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie foto! Zrób zdjęcie na temat „Miasto – czy idziemy w dobrą stronę” i wyślij je przez formularz konkursowy. Zwycięska praca na stałe zostanie wyeksponowana we wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kongresowego lub Spodka w Katowicach. Będzie można ją też podziwiać na wystawie w trakcie 4 Design Days 2023.

Jak powinniśmy odpowiadać na zmiany klimatyczne, kryzys surowcowy, niepohamowany konsumpcjonizm, nierówności społeczno-ekonomiczne, starzejące się społeczeństwo, bezdomność, epidemie...

Co do powiedzenia mają architekci, designerzy, twórcy przestrzeni miejskiej? Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku? Co jest najważniejsze?

Konkurs fotograficzny „Miasto – czy idziemy w dobrą stronę” pokaże, jak postrzegamy dziś miasto z jego zaletami i wadami

Chcesz wziąć w nim udział? Zrób zdjęcie lub maksymalnie 5 zdjęć, które są Twoją interpretacją odpowiedzi na pytanie "Miasto - czy idziemy w dobrą stronę" i zgłoś je do konkursu organizowanego przez 4 Design Days 2023!

Minimalna rozdzielczość fotografii: 4000 na 2800 pikseli pion lub poziom (zaleca się jak największą rozdzielczość).

Format pliku: niska kompresja .jpg, lub .tif.

Do zdjęcia należy dołączyć opis koncepcji. Opis nie powinien przekroczyć 500 znaków licząc ze spacjami.

Technika wykonania pracy jest dowolna.

Praca Konkursowa powinna być autorską interpretacją architektury miejskiej i równocześnie próbą udzielenia odpowiedzi na pytania: jak powinniśmy odpowiadać na zmiany klimatyczne, kryzys surowcowy, niepohamowany konsumpcjonizm, nierówności społeczno-ekonomiczne, starzejące się̨ społeczeństwo, bezdomność, epidemie...

Jak wziąć udział w konkursie i do kiedy przesłać pracę konkursową?

Pracę konkursową wyślij poprzez formularz zgłoszeniowy TU

Każdy z Uczestników może wysłać maksymalnie 5 zdjęć. Na prace czekamy w terminie do 15 grudnia 2022 roku!

Nagrody w konkursie

Zwycięska praca na stałe zostanie wyeksponowana we wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kongresowego lub Spodka w Katowicach.

Praca zwycięska oraz wyróżnione prace zostaną także zaprezentowane na wystawie fotograficznej w trakcie 4 Design Days 2023 (26-29 stycznia 2023 roku).

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

MIASTO – CZY IDZIEMY W DOBRĄ STRONĘ?