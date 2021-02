Międzynarodowy konkurs architektoniczny rozstrzygnięty! Przedstawiamy zwycięskie projekty

Projekt #azyl nadesłany przez Gąska Studio, zaprojektowany przez Łukasza Gąskę i Martę Sowińską-Gąskę, zdobył Grand Prix Monolith 2020, a także nagrodę specjalną Project: Facade, za najlepszą elewację.

Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa ze względu na okoliczności, w których się odbywała. Pandemia SARS-COV2 wpłynęła nie tylko na życie jednostek i całkowicie zmieniła sposób naszego funkcjonowania w pracy i w domu, ale też pokazała nowe możliwości i zadania stojące przed architekturą i jej twórcami. Doskonale odzwierciedla je zwycięska praca dwojga projektantów.

#azyl to wertykalny budynek, otoczony dziką przyrodą, w którym można się wyciszyć i odpocząć od zgiełku miasta. Wpisuje się on doskonale w trendy, które są coraz bardziej widoczne w świecie pandemicznym – samowystarczalnych obiektów, które pełnią funkcję azylu właśnie, z przestrzenią mieszkalną oraz miejscem do pracy. Użytkownicy domu mogą dowolnie zaprojektować jego układ, wszystkie przestrzenie rozłożone są na antresolach, a każda zapewnia piękny widok na jezioro. W projekcie autorzy wykorzystali płytki z kolekcji Cielo e Terra by Dorota Koziara, wydobywając genezę ich powstania – połączenie kolorów nieba i ziemi. Błękitne, chłodne wnętrze pozwala poczuć atmosferę spokoju i harmonii z otaczającą przyrodą. A wyważony kolor elewacji (kolor Marrone mat z kolekcji) tworzy tło dla pięknego, naturalnego leśnego krajobrazu.

Wybitny architekt i scenograf Boris Kudlička, przewodniczący jury mówi: Projekt Gąska Studio przekroczył granice myślenia o architekturze jako o sztywnej, zdefiniowanej przestrzeni, a uruchomił myślenie kontekstualne. Nagrodziliśmy odwagę architektów w patrzeniu na wykorzystanie przestrzeni i roli architektury. #azyl odkrywa i poszerza granice percepcji projektowania obiektów, wpisując je w sposób naturalny w otoczenie przyrody, której granice nie są naruszane.

Łukasz Gąska i Marta Sowińska-Gąska sami wybiorą nagrodę główną, spośród dwóch propozycji organizatorów i zgodnie z hasłami przewodnimi konkursu – wizytę w Abu Zabi (#future) lub wycieczkę na Islandię (#nature).

Amadeusz Kowalski, Wiceprezes Zarządu Grupy Tubądzin: Z ogromną radością patrzymy na to, jak rozwija się nasz konkurs, jak wyczekiwanym i ważnym wydarzeniem jest on dla branży. W tym roku konkurencja była bardzo duża. Od stycznia nadesłano w sumie ponad 830 prac z ponad 50 krajów, w tym tak dalekich kulturowo jak Malezja, Iran czy Brazylia. Tubądzin jest liderem w kreowaniu trendów, reaguje także na zmieniający się świat. Naturalną odpowiedzią na sytuację związaną z pandemią i wymuszoną izolacją społeczną, oraz po konsultacjach ze środowiskiem architektów, było stworzenie nowej kategorii konkursowej Future NOW. Postawiła ona przed architektami, projektantami i studentami kierunków związanych ze wzornictwem zadanie zaprojektowania rozwiązań dla przyszłości, która dzieje się na naszych oczach. Rozmach i jakość projektów przekroczyły nasze oczekiwania. Już teraz zapraszam wszystkich na kolejną edycję Tubądzin Design Awards w 2022 r. Wkrótce wystartujemy również z naszą specjalną platformą internetową, TDA Community, którą tworzymy z myślą o architektach i projektantach. Będzie ona mostem komunikacyjnym pomiędzy marką Tubądzin a architektami, i pozwoli na wymianę doświadczeń, inspiracji, a także na wzmocnienie komunikacji i wspólnych relacji.